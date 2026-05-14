Крупнейший игрок российского вендингового рынка Uvenco убрал из Москвы около 500 торговых автоматов после повышения торгового сбора, рассказал президент и основной владелец компании Борис Белоцерковский. По его словам, часть точек перестала окупаться при новых налоговых условиях.

В 2025 году Москва повысила торговый сбор вдвое. Если раньше он составлял 5184 руб. в квартал, то после индексации в 2026 году вырос до 11 223 руб. Для вендинга, где маржа и без того невысока, это стало серьезным ударом по экономике точек.

По словам Белоцерковского, автомат с выручкой около 50 тыс. руб. в месяц уже становится убыточным, тогда как устойчивой считается точка с оборотом примерно 100 тыс. руб. Лучше чувствуют себя микромаркеты: их выручка обычно достигает 150–200 тыс. руб. в месяц.

Сокращение автоматов происходит не только у Uvenco. По словам президента Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Леонида Нестеренко, в Москве предприниматели в целом убрали около 1000 устройств. Причина та же — рост издержек и ухудшение экономики точек после повышения сбора.

Читайте также Один из крупнейших вендинговых операторов России запустит сеть кофеен

Снижение числа автоматов фиксируется и на уровне рынка. По данным президента Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Леонида Нестеренко, в Москве предприниматели в целом демонтировали около 1000 устройств. Он связывает это с ростом издержек и ухудшением экономики точек после повышения сбора.

Столичный рынок вендинга, где еще недавно работало до 40 тыс. автоматов, уже второй год замедляется. Сейчас торговый сбор официально платят около 10 тыс. точек, а интерес к самому сегменту снижается: в Москве и других регионах стало заметно меньше просмотров объявлений о продаже оборудования.

Дополнительное давление оказывает запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Вендинговые автоматы не умеют проверять возраст покупателей, поэтому бизнесу пришлось отказаться от этой категории товаров, хотя она приносила около 5% оборота.

Еще одной проблемой может стать интеграция систем проверки возраста с Единой биометрической системой (ЕБС). В Uvenco оценивают такие затраты минимум в 40 млн руб., поэтому внедрение технологии в текущих условиях выглядит слишком дорогим для рынка.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.