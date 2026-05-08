Один из крупнейших игроков российского вендингового рынка — компания «Мир вендинга» — решила готовится выйти на рынок кофе навынос. Судя по вакансиям на рекрутинговых сервисах, для нового проекта уже ищут территориального управляющего и готовятся к открытию первых заведений.

Будущий руководитель будет отвечать за поиск локаций, обучение персонала, разработку меню и расчет юнит-экономики. В течение года компания планирует открыть как минимум пять кофеен.

«Мир вендинга» известен прежде всего как оператор вендинговых автоматов и микромаркетов. У компании более 4 тыс. аппаратов, что делает ее вторым крупнейшим игроком рынка после Uvenco. Помимо этого, компания занимается обжаркой кофе под брендом Solo Coffee, производством готовой еды для микромаркетов, поставками снеков и напитков, а также обслуживанием вендингового оборудования. Среди клиентов компании — «Шереметьево», Альфа-банк, «Мегафон», «Яндекс», X5 и Samsung.

Эксперты считают, что выход на рынок кофеен выглядит логичным продолжением бизнеса компании. Кофе навынос по-прежнему остается востребованным, хотя темпы роста рынка уже не такие высокие, как несколько лет назад. Основатель One Price Coffee Сергей Румянцев отмечает, что сейчас рынок развивается в основном за счет новых локальных проектов и небольших сетей, тогда как крупные игроки стали открывать новые точки осторожнее.

При этом конкуренция в сегменте очень высокая. По словам гендиректора Restcon Елены Перепелицы, в крупных городах, особенно в Москве, кофейни формата to go уже встречаются практически на каждом шагу — в торговых центрах, магазинах и даже непрофильных точках. Успех таких проектов по-прежнему во многом зависит от локации, трафика и соотношения цены и качества.

По данным «2ГИС», в 2025 году число кофеен без посадочных мест в Москве выросло на 5% и превысило 4 тыс. заведений, тогда как число классических кофеен, наоборот, снижается. Аналитики связывают это с изменением потребительских привычек: часть потребителей все чаще выбирает быстрый кофе навынос или покупает его прямо в магазинах у дома.

Эксперты не исключают, что «Мир вендинга» попробует связать новый проект со своим основным бизнесом — например, продавать в кофейнях собственные снеки, десерты или готовую еду из микромаркетов. Это позволит компании использовать уже существующую инфраструктуру и усилить позиции на быстро меняющемся рынке кофе навынос.

