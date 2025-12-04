Крупнейший в мире видео-контент-мейкер MrBeast (Джимми Дональдсон; 450 млн подписчиков на YouTube и более 120 млн в TikTok) предпринимает очередной стратегический шаг по трансформации своего личного бренда в многопрофильный конгломерат. Вслед за успешным запуском пищевых продуктов — шоколадных батончиков Feastables и сервиса готовых обедов Lunchly — его компания Beast Industries готовится к выходу на рынок телекоммуникаций под брендом Beast Mobile, пишет Business Insider.

Freepik

Этот амбициозный проект был официально подтвержден генеральным директором Beast Industries Джеффри Хаузенболдом. По его словам, вместо того чтобы создавать физическую сетевую инфраструктуру, что требует колоссальных инвестиций, компания изберет модель мобильного виртуального сетевого оператора (MVNO). Бизнес-модель предполагает аренду мощностей у крупного национального оператора связи, такого как T-Mobile или Verizon.

Это позволяет сосредоточить ресурсы на ключевых компетенциях — агрессивном маркетинге, создании сильного потребительского бренда и управлении клиентским опытом, что полностью соответствует формуле успеха MrBeast.

Таким образом, Beast Mobile станет не технологическим, а в первую очередь маркетинговым предприятием. Эта стратегия уже доказала свою эффективность на примере других знаменитостей: подкастеров SmartLess, президента США Дональда Трампа и особенно актера и продюсера Райана Рейнольдса, который создал и впоследствии выгодно продал оператора Mint Mobile.

Аналитики отмечают, что главным активом проекта станут беспрецедентные охваты и лояльность аудитории MrBeast, которая насчитывает сотни миллионов подписчиков по всему миру.

Этот шаг является частью более масштабного плана по созданию устойчивой бизнес-империи, независимой от алгоритмов и монетизационных правил YouTube. Компания активно диверсифицирует доходы, превращая внимание фанатов в потребление реальных товаров и услуг.

В ближайших планах Beast Industries помимо телекоммуникаций также значатся финансовые услуги, что указывает на намерение создать экосистему, которая будет сопровождать поклонников во многих аспектах их повседневной жизни — от развлечений и питания до связи и финансов.