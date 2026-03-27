Тверской районный суд Москвы в рамках дела против Александра Галицкого* и инвестфонда Almaz Capital Partners* в доход государства обратил не только личные активы бизнесмена, но и доли структур, оформленных на третьих лиц, которые, как утверждают их представители, не были участниками процесса.

Соответствующий иск Генпрокуратура подала 11 марта. По версии ведомства, Almaz Capital Partners* (основан в 2008 году в Калифорнии) после 2014 года присоединился к санкциям США и ЕС, прекратил инвестиции в Россию, а после 2022 года направил более $50 млн украинским компаниям, производящим патроны, боеприпасы и компоненты для беспилотников.

Сам Галицкий настаивает, что с 2022 года вышел из управления фондом. Защита предлагала мировое соглашение, но Генпрокуратура отказалась.

23 марта московский суд обратил в доход государства личные активы инвестора на 8 млрд руб.: квартиру и пять машино-мест в Москве, загородный дом в Подмосковье (более 1 млрд руб.), а также более 7 млрд руб. на счетах в «Сбере», Газпромбанке, ВТБ, Трансстройбанке и Райффайзенбанке.

Кого еще затронуло дело Галицкого*

Кроме того, по данным источников «Ведомостей», суд изъял 100% долей ООО «Селаникар» (развивает автоплатформу Carprice), доли владельца группы «Ланит» Филиппа Генса и совладельца «Айтеко» Шамиля Шакирова в ряде организаций, а также пакеты в семи других компаниях, оформленные на третьих лиц.

По версии суда, эти активы использовались для финансирования Галицкого* и фонда*. При этом ни Генс, ни Шакиров, как утверждает газета, к участию в процессе не привлекались.

«Суд фактически применил меры ответственности к третьим лицам без предъявления требований и без их участия в деле», — заявила адвокат Галицкого* Кира Корума. По ее словам, мотивы решения неясны, а некоторые из тех, чьи активы изъяты, к Галицкому* отношения не имели.

В группе «Ланит» заявили, что Филипп Генс никогда не инвестировал в фонды Галицкого*, о решении узнали из СМИ, в суд их не привлекали. В «Айтеко» также сообщили, что не слышали о таком решении.

Основатель Dsight Арсений Даббах отметил, что Almaz Capital* действительно вкладывался в Carprice, но об инвестициях, связанных с «Ланитом» или Генсом, ему ничего не известно.

Что именно изъяли (по данным «Ведомостей»)

Суд обратил в доход государства доли в следующих технологических компаниях:

Carprice: 100% долей ООО «Селаникар» (кипрская Vendebita Trading Ltd). Платформа работает с 2014 года: более 220 тыс. человек продали авто через онлайн-аукцион. В 2025 году выручка — 7,7 млрд руб., убыток — 126 млн. руб.

Группа «С-Терра»: изъяты доли Юрия Ивашкова (28%), Сергея Рябко (28%) и Галины Поповой (44%) в ООО «Группа С-Терра», которому принадлежит 45% разработчика средств сетевой информационной безопасности «С-Терра СиЭсПи».

«Открытые цифровые платформы»: 25,1% долей Ивашкова и 49,8% Татьяны Негинской. Компания ранее на 100% принадлежала оператору системы маркировки «Честный знак».

«Технокад»: 92% долей Олега Елисеева. Разрабатывает ПО для кадастровых инженеров, органов власти и банков. Филиалы в Москве, Краснодаре и Новосибирске.

«Проекты развития»: 51% долей у дочки Газпромбанка (АО «ААА Управление капиталом»), 32% — у АО «АМ-инвест», 17% — у ООО «Звезда финанс».

«Спецпроект-2»: Доли Елены Комиссаровой (60%), Алексея Спицына (18%) и Александра Семина (22%). Производит блоки СКЗИ для тахографов.

«Модум»: 51% долей Комиссаровой. Разработка ПО. Ранее в учредителях значился ЦРПТ.

«Датацентр СК»: 51% долей Алексея Медунова, 41% — ООО «Айтекогрупп» (входит в топ‑5 ИТ‑компаний России). Проектирует ЦОД и инженерные системы.

* признаны экстремистским объединением, их деятельность в РФ запрещена

