Арбитражный суд Московской области официально признал банкротом компанию «ВБ девелопмент», принадлежащую сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Jakub Zerdzicki, Unsplash

Инициатором процедуры банкротства стало ООО «Центр инженерного сопровождения компаний», подавшее соответствующее заявление в суд 17 октября 2025 года. Кредитор требовал признать «ВБ девелопмент» несостоятельной из-за неоплаты услуг строительного контроля и технического надзора.

Согласно материалам дела, компания выполняла эти работы при строительстве объектов девелопера, однако расчеты за период с августа по октябрь 2024 года так и не были произведены. Общая сумма задолженности составила 11,3 млн руб.



В ходе разбирательства к делу начали присоединяться и другие кредиторы. Среди них — ЧОП «Альфа-УСБ», а также компании «Аверс бау», «Сфера-2000» и «Проектно-изыскательская компания Главгеопроект». Суд рассматривал их требования в рамках уже начатого дела о банкротстве.

Обновление: сам Владислав Бакальчук написал в своем телеграм-канале, что информация о банкротстве его компании не соответствует действительности. «В действительности суд оставил без рассмотрения заявление о признании банкротом от первого кредитора. Если переводить на человеческий язык, то ни одной банкротной процедуры в отношении «ВБ Девелопмент» суд не ввел. Компания продолжает свою деятельность в штатном режиме», — написал он.

Компания «ВБ девелопмент» специализируется на инженерно-техническом проектировании, управлении строительными проектами, проведении строительного контроля и авторского надзора, а также предоставляет технические консультации в этих сферах.

В прошлом году Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Wildberries к проектной компании «ВБ девелопмент» на 712,9 млн руб. о взыскании всей суммы. Основанием иска стал невозврат займа Wildberries: срок погашения истек, но деньги так и не были возвращены.

В январе Владислав Бакальчук зарегистрировал новую компанию — ООО «ВБ Ритейл». Фирма была оформлена в подмосковном поселке городского типа Новоивановское с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основным направлением деятельности заявлена розничная продажа телекоммуникационного оборудования через специализированные торговые точки.



