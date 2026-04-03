МКПАО «Озон» объявила о дебютном размещении биржевых неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже. Оба выпуска планируется включить в котировальный список первого (высшего) уровня, что обеспечит ликвидность для инвесторов.

Tech Daily, Unsplash

Компания намерена выпустить облигации в два транша — с фиксированным (серии 001Р-01) и плавающим (серии 001Р-02) купонами. Такой формат дает компании больше гибкости в управлении долгом. Средства пойдут на рефинансирование обязательств и общекорпоративные цели, что скорее говорит об оптимизации долговой нагрузки, чем о расширении бизнеса.

Общий объем размещения составляет не менее 15 млрд руб. Купон с плавающей ставкой будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Купонный период по обеим сериям — 30 дней, а срок обращения — 2,5 года (900 дней). Это относительно короткий выпуск по меркам рынка и обычно используется в условиях неопределенности, когда компании не готовы фиксировать долг на длительный период. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб. Итоговые параметры определят после сбора заявок. Компания планирует завершить размещение до конца апреля.

Размещение проходит на фоне высокой активности на рынке корпоративного долга. В 2026 году компании активно выходят на рынок облигаций, а интерес инвесторов к долговым инструментам остается высоким. Особенно востребованы короткие и среднесрочные выпуски с обращением около 2−3 лет, что поддерживает спрос на новые выпуски, позволяя компаниям гибко управлять долговой нагрузкой и снижать риски, связанные с процентными ставками.

По данным Московской биржи, оборот корпоративных, региональных и государственных облигаций на вторичном рынке в марте 2026 составил около 3,2 трлн руб., что подтверждает устойчивый интерес участников рынка.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.