Выход на публичный рынок в последние два года оказался сложным испытанием для большинства российских компаний. Из 18 организаций, осуществивших IPO, только пять смогли увеличить стоимость своих акций, в то время как бумаги остальных тринадцати ушли в минус, показал анализ «Известий».

Freepik

Среднее падение акций компаний, не оправдавших ожидания инвесторов, составило почти 40% от цены размещения. Причём бумаги восьми эмитентов потеряли даже больше. В числе наиболее пострадавших — производитель алкоголя «Кристалл» (-67%), онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» (-63%), IT-компании «Диасофт» (-62%) и «ИВА Технологии» (-44%), каршеринг «Делимобиль» (-59%), инвестиционная платформа JetLend (-57%), МТС Банк (-47%) и производитель микроэлектроники «Элемент» (-46,3%). Более скромное снижение показали «Займер» (-33%) и «Европлан» (-27%).

С другой стороны, есть и позитивные примеры. Пять компаний показали средний рост около 24%. Лидерами стали «Озон Фармацевтика» (+46%) и застройщик «Группа АПРИ» (+57%). Акции «Дом. РФ» и производителя упаковок «Ламбумиз», вышедших на биржу недавно, уже подорожали примерно на 7%.

Эксперты связывают сложную ситуацию с несколькими факторами. В 2025 году на рынок негативно влияли геополитическая нестабильность, инфляция и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ с высокой ключевой ставкой. Это заставляло инвесторов предпочитать гарантированный доход по депозитам рискам новых бумаг. Кроме того, рынок стал более требовательным: теперь в фокусе не только темпы роста выручки, но и долговая нагрузка и устойчивость прибыли.

Многие компании откладывали размещение, не желая занижать оценку бизнеса, что привело к спаду активности. Как отмечают аналитики, ажиотаж вокруг IPO часто приводит к первоначальной переоценке акций, после чего может последовать коррекция, особенно на фоне преобладания розничных инвесторов в первые месяцы торгов.

Несмотря на текущие сложности, эксперты ожидают оживления рынка в 2026 году. На фоне прогнозируемого снижения ключевой ставки до 13–15% на биржу могут выйти порядка 10–12 компаний, включая как частный бизнес, так и госкомпании. Среди потенциальных кандидатов называются «Нанософт», «РТК-ЦОД», «Биннофарм Групп», «ВинЛаб», «Солар», «ВИС», «Моторика», а также такие гиганты, как «ВЭБ.РФ», РЖД и «Почта России».

Специалисты советуют инвесторам в новом году обращать внимание на наиболее устойчивых эмитентов, способных выигрывать от рыночной конъюнктуры, а также учитывать, что многие из недавно разместившихся компаний могут быть недооценены, что создает потенциал для будущего роста их акций.