Расходы крупного российского бизнеса на нейросети в 2026 году могут вырасти до 237 млрд руб., а объем обработанных данных — почти в 2,5 раза, до 912,5 трлн токенов. Такой прогноз содержится в исследовании Orion soft. В 2027 году компания ожидает дальнейшего ускорения: затраты могут увеличиться еще на 50%, до 357 млрд руб., а потребление — до 1,37 квадриллиона токенов.

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Основным источником роста аналитики называют распространение ИИ-агентов — систем, которые не просто отвечают на запросы, а самостоятельно выполняют последовательность действий: получают данные, обращаются к корпоративным системам и проверяют результат. При таком сценарии одна задача может требовать множества обращений к языковой модели, поэтому нагрузка на ИИ-инфраструктуру растет быстрее числа пользователей.

Одновременно дешевеет обработка данных. По оценке Orion soft, миллион токенов в 2025 году обходился бизнесу примерно в 320 руб., а в 2026-м — около 260 руб. В расчетах учитывается работа моделей как на собственных серверах компаний, так и через облачные API. На собственную инфраструктуру приходится 45% потребления, остальное — на российские и зарубежные модели.

Базовый сценарий исследования предполагает, что крупная компания отправляет большим языковым моделям около 500 тыс. запросов в сутки. При средней длине запроса 2500 токенов это дает примерно 1,25 млрд токенов в день. В расчет не включены затраты на внедрение и обучение моделей, а также услуги ИИ-специалистов.

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Эксперты считают такой масштаб возможным прежде всего для крупнейших компаний, где нейросети уже используются в массовых процессах. По словам менеджера продуктов ИИ-платформы Selectel Антона Малышева, сотни тысяч запросов в сутки реалистичны для автоматизированных продаж и поддержки, но могут быть завышенной оценкой для разработки или создания контента. Директор по стратегии и развитию ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин также связывает подобную нагрузку с компаниями, которые активно используют модели внутри бизнеса.

Данные облачных платформ подтверждают рост спроса. За январь—август 2026 года клиенты Cloud.ru Foundation Models обработали 480 млрд токенов, пользователи Yandex AI Studio — более 1,1 трлн. В Cloud.ru ожидают дальнейшего увеличения объемов по мере расширения корпоративных решений и внедрения агентных систем.

Для бизнеса это означает, что нейросети постепенно переходят из отдельных экспериментальных проектов в постоянную инфраструктуру. Компании используют их не только для генерации текста или поиска информации, но и для выполнения связанных между собой операций. По мере распространения таких сценариев расходы на вычисления становятся отдельной статьей корпоративных ИТ-бюджетов.

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