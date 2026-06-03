Использование нейросетей стало источником конфликтов для 42% сотрудников российских компаний. При этом отправку коллегам необработанного ответа ИИ считают проявлением неуважения 83% работников, а более половины уверены, что такой подход подрывает профессиональную репутацию. К таким выводам пришел сервис онлайн-опросов «Анкетолог», опросивший 1,2 тыс. сотрудников компаний, где используют искусственный интеллект.

Признаки нейрогенерации в работе коллег распознают 94% респондентов. Чаще всего их замечают в текстах, изображениях, переводах, презентациях и материалах для генерации идей. Со злоупотреблением нейросетями сталкивался 61% участников исследования.

Наиболее часто претензии возникают к изображениям и текстам, созданным с помощью ИИ. Кроме того, каждый четвертый сотрудник оказывался в ситуации, когда коллеги настаивали на использовании нейросетей для выполнения рабочих задач.

Проблемы с качеством результатов остаются распространенным явлением. Ошибки, неточности или слабую проработку материалов, подготовленных с помощью ИИ, замечали 87% опрошенных. В ответ 74% возвращали такие задачи на доработку. После замечаний исправленный результат получали 62% респондентов, тогда как в 17% случаев сотрудникам приходилось выполнять работу самостоятельно из-за отказа коллег вносить правки.

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Дополнительную нагрузку на команды из-за чрезмерного использования нейросетей видят 36% работников. По их оценке, проверка фактов, редактура и адаптация материалов все чаще ложатся на сотрудников, которые перепроверяют результаты ИИ.

Снижение критического мышления при регулярной работе с нейросетями допускают 82% участников опроса. Еще 60% считают, что бесконтрольное использование искусственного интеллекта способно привести к профессиональной деградации сотрудника.

Отдельные риски связаны с защитой корпоративной информации. Официальный запрет на передачу внутренних данных в публичные ИИ-сервисы отсутствует в 71% компаний. При этом загрузку корпоративных данных в нейросети признали 24% респондентов, а случаи нарушения правил информационной безопасности со стороны коллег наблюдали 58% участников исследования.

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