Китайская компания Dobot, разработчик коллаборативных роботов, представила своего первого гуманоидного робота Atom. Компания, основанная в 2015 году, уже поставила более 72 тыс. различных роботов в более чем 80 стран. Теперь Dobot выходит на стремительно растущий рынок человекоподобных роботов.

Atom обладает 28 степенями свободы (то есть 28 суставами, которые его механизм может перемещать независимо) и точностью ±0,05 мм, что позволяет ему выполнять задачи, требующие мелкой моторики и тщательного контроля. Особенность конструкции робота — прямые колени, снижающие энергопотребление на 42% при сохранении способности передвигаться по сложным поверхностям. Благодаря вычислительной мощности в 7,7 раза выше отраслевого стандарта и модели Robot Operator Model-1 (ROM-1) андроид может автономно адаптироваться к неструктурированной среде.

Dobot пока не уточнил целевые рынки для Atom. Опубликованные видео демонстрируют работу робота на кухне и в домашней обстановке, поэтому ожидается, что разработка пригодится в применении в быту. Этот подход отличается от многих конкурентов, включая Agility Robotics и Apptronick, которые фокусируются на коммерческом использовании роботов для логистики и производства.

Фото: Dobot Robotics / YouTube

Рынок андроидов становится все более насыщенным. Компания 1X Technologies AS недавно представила NEO Gamma, предназначенного специально для использования в домашних условиях. Figure AI в декабре поставила своего первого робота Figure 02 клиенту и сотрудничает с OpenAI для создания речевого интерфейса с людьми.