Российские медики и программисты уверенно возглавили рейтинг профессионального удовлетворения, тогда как охранники, курьеры и продавцы чаще других признаются в разочаровании выбранной сферой. Такие данные получили специалисты SuperJob, изучив мнение 5 тыс. респондентов.

Freepik

Согласно результатам опроса, 45% россиян готовы повторить свой профессиональный путь, если бы вновь стояли перед выбором. Каждый третий (35%) предпочел бы полностью сменить сферу деятельности, а еще 20% не смогли определиться.

Мужчины демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности профессией — 48% против 43% среди женщин. Поддержка выбранного направления несколько выше у россиян с высшим образованием (44%), чем у обладателей среднего профессионального (40%).

Наибольшие сомнения в правильности выбора испытывает молодежь до 35 лет — лишь 41% уверены, что работают там, где хотели бы. В возрастных группах 35–45 и старше 45 лет уровень удовлетворенности растет до 47% и 51% соответственно.

Особенно уверенно чувствуют себя те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб. в месяц: среди них удовлетворены профессией 57%.

Самые высокие показатели — у врачей (66%), программистов (63%) и медицинских сестер (59%). Сравнимые цифры демонстрируют водители (58%) и HR-менеджеры (57%). В нижней части рейтинга — охранники (32%), курьеры (33%) и продавцы (34%) — профессии, где традиционно наблюдается высокая текучесть кадров.

Исследование прошло с 2 сентября по 5 ноября 2025 года, специалисты узнали мнение жителей 879 населенных пунктов страны.