Рынок корпоративных коммуникаций в России в 2026 году выходит из фазы экстренного импортозамещения и переходит к борьбе за «цифровое рабочее место» бизнеса. По данным J’son & Partners Consulting, к 2028 году его объем почти удвоится — с 74 млрд руб. в 2022 году до 187 млрд руб. Однако у каких отечественных брендов есть шанс занять освободившуюся нишу Microsoft Teams? Подробности — в распоряжении «Инка».

Иллюстрация: пресс-служба J’son&Partners Consulting

Промежуточные оценки подтверждают устойчивость тренда: в 2023 году рынок достиг 94 млрд руб., в 2024 году ожидается 109 млрд руб., в 2025 — 128 млрд руб. Среднегодовой темп роста — около 21%, подсчитали в консалтинговой компании. Быстрее всего растет сегмент программного обеспечения: к 2028 году его объем может достигнуть 162 млрд руб. при среднегодовом темпе роста около 18%.

По итогам 2024 года крупнейшим игроком рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы (UC&C) стала группа МТС (МГТС, «МТС Линк», «МТС Exolve»), при этом компания сохраняет лидерство и по темпам роста в первом полугодии 2025 года.

Переход продолжается и сейчас. Так, 42% компаний, которым пришлось сменить виртуальный офис, ранее использовали Microsoft 365, причем 43% нынешних пользователей «Яндекс 360» перешли с продуктов Microsoft, а еще 16% — с Google Workspace.

Заметный рост демонстрируют и российские производители оборудования — НТЦ «Протей», «Флат» и «Информтехника».

Основная волна перехода с зарубежных сервисов пришлась на 2022–2023 годы. По оценкам J’son & Partners:

— 30–40% крупных и средних компаний начали искать альтернативы Zoom, Microsoft Teams и Google Workspace;

— около 25% внедрили российские решения для видеоконференций;

— до 60% пользователей Zoom частично перешли на локальные сервисы.

На этом фоне рынок постепенно смещается в сторону малого и среднего бизнеса, где проникновение отечественных решений пока ниже.

Речь при этом не идет о полном завершении перехода. Часть компаний по-прежнему занимает выжидательную позицию и продолжает работать в ранее внедренных системах.

«Есть существенная часть рынка, которая пока вне процесса и выжидает», — отмечают участники рынка.

Ключевое изменение на рынке — это не просто рост, а смена логики его функционирования. Если в 2022–2023 годах компании срочно искали замену Zoom, Microsoft Teams и Google Workspace, то теперь речь идет о создании полноценной рабочей среды — от мессенджеров до документов и задач.

«Рынок унифицированных коммуникаций трансформируется в рынок совместной работы. Речь уже не про отдельные сервисы, а про платформу продуктивности», — говорит партнер J’son & Partners Consulting Евгений Плигин.

То есть компании стремятся перейти к модели «единого окна», объединяющего коммуникации, документы и задачи. На рынке формируется тренд на корпоративные «супераппы».

При этом меняется и логика принятия решений со стороны бизнеса.

«Мы отошли от массовой истории импортозамещения. Во главу угла выходит экономическая эффективность… если вы не можете доказать выгоду, у проекта может не оказаться будущего», — заявил на встрече с журналистами накануне Владимир Лавров, гендиректор ГК Softline.

И этот запрос формируется со стороны самих заказчиков.

«Заказчику сегодня важно, чтобы всё работало вместе… это было преимуществом единого стека продукта», — отметил тогда первый замгендиректора, исполнительный директор «Группы Астра» Николай Прянишников.

Читайте также Две реальности ИТ-рынка: что хотят соискатели и что ищут работодатели

Поэтому крупнейшие игроки — МТС, VK, «Яндекс», «Ростелеком» и «Сбер» — расширяют продуктовые линейки и развивают экосистемы, стремясь заменить бизнесу решения уровня Microsoft Teams и Office 365.

В ход идут как собственная разработка, так и сделки M&A. Например:— МТС усилила позиции за счет интеграции Webinar и Vinteo,— «Ростелеком» развивает направление через приобретение решений вроде «Манго».

Переход на «Яндекс 360» в кейсах выглядит скорее как прагматичная замена, чем технологический прорыв. Компаниям удается перевести тысячи сотрудников без сбоев и сократить ИТ-расходы за счет консолидации сервисов, но основной эффект — это не рост возможностей, а упрощение инфраструктуры и поддержание стабильной работы.

А переход на решения VK Cloud в кейсах компаний чаще связан с ускорением запуска сервисов и снижением нагрузки на собственную ИТ-инфраструктуру. Бизнес отмечает гибкость масштабирования и возможность быстрее разворачивать новые продукты, при этом основной эффект — в оптимизации затрат и упрощении управления ресурсами, а не в кардинальном изменении технологических возможностей.

В то же время усиливается роль интеграторов вроде того же Softline или «Инфосистем Jet»: именно они все чаще влияют на выбор платформ со стороны бизнеса.

«У вендоров не хватает ресурса напрямую работать со всем рынком, вот и возникает синергия с интеграторами», — пояснил глава Softline.

Читайте также Заголовок новости

Драйверы и ограничения

Среди ключевых факторов роста аналитики выделяют:

окончание срока действия лицензий западного ПО

требования к безопасности и хранению данных

регуляторные ограничения и блокировки зарубежных сервисов— усиление роли госсектора как заказчика

В то же время рынок сталкивается с ограничениями:

— сокращение ИТ-бюджетов

— конкуренция с бесплатными сервисами

— сложность интеграции разных решений

Дополнительным фактором становится переход от масштабных закупок к точечным внедрениям.

«Рынок уходит от проактивной закупки мощностей к проектам, где требуется доказанная бизнес-эффективность», — добавил Лавров.

Что дальше

По прогнозу J’son & Partners, к 2028 году рынок консолидируется вокруг 3–5 крупных игроков.

Основная конкуренция будет идти не за базовый функционал, а за пользовательский опыт и глубину интеграции сервисов.

«Сейчас ключевым становится не просто наличие функций, а способность объединить их в единую систему», — заключает Плигин.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.