Верховный суд РФ дал право калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» выпускать ром под брендом «Пираты Карибского моря». Об этом сообщил ТАСС.

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Председатель совета директоров завода «Кристалл» Павел Победкин рассказал, что решение суда позволит расширить линейку напитков. «Мы, разумеется, не могли приступить к практической реализации этого проекта до окончательного определения его правового статуса. Сейчас у компании полностью готовы техническая база, позиционирование бренда, а также стратегия по дистрибуции и продвижению нового продукта», — добавил он.

Суд по интеллектуальным правам (CИП) аннулировал отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Пираты Карибского моря» / Pirates of the Caribbean, поданный по заявке завода. Суд подтвердил, что это решение правомерно, а также является обязательным для исполнения всеми сторонами.

Завод «Кристалл» пытался зарегистрировать этот товарный знак с марта 2022 года, но из Роспатента приходил отказ. Бренд «воспроизводит название, известной серии произведений искусства кинематографа», поэтому товарный знак не может быть зарегистрирован без согласия их правообладателей — в частности, компании Walt Disney Pictures, а также создателей фильмов из серии «Пираты Карибского моря», — объяснили в ведомстве.

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