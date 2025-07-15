Верховный суд РФ дал право калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» выпускать ром под брендом «Пираты Карибского моря». Об этом сообщил ТАСС.
Председатель совета директоров завода «Кристалл» Павел Победкин рассказал, что решение суда позволит расширить линейку напитков. «Мы, разумеется, не могли приступить к практической реализации этого проекта до окончательного определения его правового статуса. Сейчас у компании полностью готовы техническая база, позиционирование бренда, а также стратегия по дистрибуции и продвижению нового продукта», — добавил он.
Суд по интеллектуальным правам (CИП) аннулировал отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Пираты Карибского моря» / Pirates of the Caribbean, поданный по заявке завода. Суд подтвердил, что это решение правомерно, а также является обязательным для исполнения всеми сторонами.
Завод «Кристалл» пытался зарегистрировать этот товарный знак с марта 2022 года, но из Роспатента приходил отказ. Бренд «воспроизводит название, известной серии произведений искусства кинематографа», поэтому товарный знак не может быть зарегистрирован без согласия их правообладателей — в частности, компании Walt Disney Pictures, а также создателей фильмов из серии «Пираты Карибского моря», — объяснили в ведомстве.
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