В 2025 году фонды денежного рынка, включая РЕПО с центральными контрагентами, выглядят наиболее надежным вариантом для инвестиций, обеспечивая стабильность и ликвидность, считает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

«Следующее, на что стоит обратить внимание — криптовалюты, — говорит Бабошкин, отмечая, что буквально вчера Банк России направил в Правительство предложение о регулировании инвестиций в криптовалюты Новый экспериментальный режим для сделок с криптовалютами | Банк России. — Поэтому мы надеемся на открытие возможностей в 2025 году по инвестициям в криптовалюту в рамках российского правового поля».

Эксперт отмечает, что при таком подходе инвесторам необходимо внимательно отслеживать законодательные инициативы в США в этой сфере и политику ФРС, так как изменения, происходящие на Западе, будут оказывать непосредственное влияние на рынок.

Что касается фондов акций США и Китая, то здесь стоит находиться в выжидательной позиции, советует Бабошкин. Инвесторы могут попробовать интервальную торговлю после крупных распродаж, но сейчас в этой сфере больше вопросов, чем ответов.

По его словам, сырьевые товары и связанные с ними акции зависят от макроэкономической ситуации. Здесь важно не пропустить возможное начало экономического спада, поскольку он существенно повлияет на цены сырья и активов, связанных с этой отраслью.

«Резюмируя, лучшим вариантом для инвестиций остаются фонды денежного рынка. Однако, что бы ни выбрал инвестор, гибкость мышления и быстрота принятия решения помогут избежать крупных ошибок в этом году», — заключает эксперт.

Ранее эксперты ПСБ и «Опоры России» подсчитали индекс RSBI (Russia Small Business Index) и обратили внимание на то, что инвестиционная активность малого и среднего бизнеса упала ниже 50%, тогда как удовлетворительным уровнем считается 70%. Компании не готовы вкладывать средства из-за высоких ставок, инфляции и дорогой рабочей силы.