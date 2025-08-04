У 73% россиян, опрошенных агрегатором клининговых услуг SweepMe, есть скрытые фобии, связанные с уборкой. Простая необходимость протереть пыль или навести порядок может вызывать стресс, тревогу, а иногда и настоящие панические реакции. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Страх микробов

Мизофобия — боязнь микробов, бактерий и вирусов.

На первом месте по частоте — мизофобия. 41% опрошенных нервничают при виде немытой раковины или грязной ванной, а 21% регулярно дезинфицируют выключатели и дверные ручки — даже дома. Женщины в два раза чаще, чем мужчины, тревожатся по поводу «нечистых» поверхностей.

Страх грязи

Рипофобия — страх самой грязи и беспорядка.

6% россиян признались, что буквально не могут расслабиться, если в комнате есть пыль или пятна. Каждый пятый не приступает к работе, пока вокруг не идеальный порядок. Особенно остро этот страх выражен у жителей крупных городов — там тревожность на 22% выше.

Страх всё выбросить

Атазагорофобия — боязнь случайно избавиться от чего-то важного.

26% участников не любят генеральную уборку, потому что боятся выбросить что-нибудь ценное. Чаще всего речь идет о детских поделках, записках и игрушках. Особенно этот страх характерен для родителей школьников.

Страх неидеального результата

Дисморфофобия порядка — стресс из-за невозможности сделать всё идеально.

28% россиян не получают удовольствия от уборки, потому что «все равно не идеально». Среди женщин с детьми таких — уже 35%. Уборка для них — не путь к спокойствию, а постоянный источник внутреннего давления.

Страх потратить жизнь на тряпку

Хронофобия — страх потери времени на рутину.

Самым массовым оказался страх тратить время: 54% респондентов признались, что уборка отнимает у них слишком много ресурсов. И даже наличие помощников не спасает — 92% все равно чувствуют раздражение.

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Навязчивый порядок

ОКР-фобия — страх беспорядка, выражающийся в ритуалах.

17% опрошенных не могут лечь спать, пока не убраны все поверхности. А у 6% даже возникает агрессия к близким, которые нарушили «идеальный» порядок. Некоторые тратят на уборку по 10 часов в неделю — и не потому, что так надо.

Фобии есть — что дальше?

По словам CEO и основателя SweepMe Марии Нагибовой, большинство таких тревог люди редко осознают как настоящую проблему. Однако они формируют устойчивое поведение — кто-то начинает гиперконтролировать пространство, а кто-то, наоборот, избегает уборки полностью.

О методике исследования

Исследование прошло в июле 2025 года на базе платформы SweepMe и ее соцсетей. В нем приняли участие 1200 человек из разных регионов России. Данные анализировались в разрезе пола, возраста, состава семьи и типа населенного пункта.