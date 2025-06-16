Поп-звезда, актриса и обладательница трех премий «Грэмми» Майли Сайрус до сих пор хранит свою первую модную покупку, сделанную после получения первых серьезных доходов. От брендовых ремней до автомобилей Mercedes-Benz — вот на что тратят свои первые гонорары знаменитости.

Майли Сайрус прибыла на мировую премьеру фильма Something Beautiful with Miley Cyrus во время фестиваля Tribeca 2025 6 июня 2025 года в Нью-Йорке

32-летняя звезда призналась, что это был черный перфорированный ремень от французского модного дома Alaïa — предмет роскоши, который стал для нее символом независимости и личного стиля. Согласно сайту бренда, подобные дизайнерские аксессуары сегодня стоят от $850 до $1750, подтверждая устойчивую высокую стоимость люксовых изделий.

Сайрус, прославившаяся благодаря культовому сериалу Disney Channel Ханна Монтана (2006–2011), где она в подростковом возрасте исполнила главную роль, в последние годы активно сотрудничает с ведущими модными домами. На Met Gala 2025, одном из главных событий в мире высокой моды и поп-культуры, она появилась в укороченном топе и юбке Alaïa, еще раз подчеркнув свою приверженность бренду.

Влияние моды на идентичность и психологию знаменитостей хорошо видно в дальнейших тратах Сайрус. В декабре она приобрела винтажное платье культового дизайнера Bob Mackie — по оценкам Hollywood Reporter, его стоимость могла достигать $8 тыс. Мода, как способ самовыражения и демонстрации успеха, нередко становится первой статьей расходов для знаменитостей, столкнувшихся с внезапным ростом доходов.

На что тратятся другие звезды

Так, звезда НФЛ Трэвис Келси в подкасте New Heights признался, что одним из первых приобретений после подписания контракта стали редкие кроссовки Nike Air MAG за $10 тыс. — символ коллекционного спорта и поп-культуры. Аналогично, комик и участник Saturday Night Live Боуэн Янг рассказал журналу New York, что на свою первую зарплату купил обувь Gucci, подчеркивая, как предметы роскоши становятся инструментом самоутверждения на фоне успеха.

Истории финансовых трат знаменитостей часто включают более крупные инвестиции: недвижимость, автомобили и подарки родственникам. Легендарный баскетболист Шакил О’Нил в интервью Business Insider признался, что потратил свой первый миллион долларов буквально за один день — на дом для матери, три Mercedes-Benz и ювелирные украшения. Его опыт отражает типичный путь резкого финансового перехода — от экономии к импульсивным покупкам.

Финансовые консультанты предупреждают: внезапное богатство — например, выигрыш в лотерею или стремительное повышение дохода — может спровоцировать нерациональное поведение. По словам адвоката по налоговому планированию Уоррена Ракузина, важно вовремя обратиться к специалистам по инвестициям, налогообложению и управлению капиталом, чтобы избежать ошибок, способных подорвать финансовую стабильность.

Комик Кевин Харт вспоминал, как в 24 года потратил значительные средства на коллекцию винтажных спортивных майк — от Джулиуса Ирвинга до Мэджика Джонсона. В интервью CNBC Make It он признался, что не может даже озвучить потраченную сумму, назвав ее «глупо плюс глупо». Харт подчеркнул, что лишь потеряв деньги, многие начинают по-настоящему ценить их роль в жизни, что иллюстрирует типичную психологию новых богатых — от эйфории к финансовому осознанию.