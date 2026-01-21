Бизнес-классом на российских авиалиниях все чаще летают не в столицы, а на Дальний Восток. Согласно анализу корпоративного спроса за 2025 год, проведенному компанией «Аэроклуб», самые высокие доли премиальных перелетов приходятся на направления Владивосток и Благовещенск — там бизнес-классом летает до 9% командированных сотрудников. При этом на Владивосток общий объем таких перелетов сократился почти на треть, а в Благовещенске остался на прежнем уровне. Подробности — в распоряжении «Инка».

Ross Parmly/Unsplash

На других дальневосточных и сибирских маршрутах тренды разнятся. Например, спрос на комфорт в направлении Красноярска вырос на треть, достигнув доли в 5%, а в Иркутск бизнес-классом отправились 6% путешественников, несмотря на небольшое общее снижение числа командировок. Для сравнения, в Сургуте и Самаре доля премиальных перелетов минимальна и составляет всего 1%.

Эксперты отмечают, что бизнес-класс остается инструментом точечного применения: его выбирают для ключевых специалистов, сложных или длительных маршрутов, где комфорт напрямую влияет на работоспособность. В 2025 году средняя цена такого билета в одну сторону по России составила 78 тыс. руб., но разброс по направлениям значительный. Самой дорогой, как и прежде, остается дорога во Владивосток — в среднем 159 тыс. руб. за билет. Доступнее всего обходятся перелеты в Калининград (45 тыс. руб.) и Сургут (47 тыс. руб.).

В 2025 году самый дорогой билет повышенного класса был приобретен на рейс из Москвы во Владивосток и обратно в период Восточного экономического форума. Он обошелся в 671 тыс. руб., билет на рейс «Аэрофлота» приобрела компания из сферы финансов, кредитования и страхования.

Что касается выбора авиакомпаний, подавляющее большинство корпоративных перелетов бизнес-классом (84%) в 2025 году было совершено рейсами «Аэрофлота». Среди пассажиров этого перевозчика бизнес-класс выбирали в 5% командировок. Доля перелетов премиум-класса у S7, напротив, сократилась с 12% до 10%, а спрос на них упал на 16%.

