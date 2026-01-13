Максимальные расходы российского бизнеса на одну командировку в ушедшем году превысили 2 млн руб. Итоги корпоративных путешествий в 2025 году подвели аналитики сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» и агентство делового туризма «Аэроклуб», с ними ознакомился Forbes.

Абсолютным рекордсменом по стоимости стал перелет из Дубая в Сан-Паулу: два билета бизнес-класса обошлись компании в 2,5 млн руб. На втором месте оказались поездки из Цюриха в Москву и из Санкт-Петербурга в новозеландский Окленд, каждая из которых стоила около 2 млн руб. за три билета бизнес-класса.

В пятерку самых дорогих также вошли перелеты для четырех человек из Дубая в Москву (1,9 млн руб.) и для восьми сотрудников из Москвы в Стамбул (1,8 млн руб.).

В категории эконом-класса, по данным «Аэроклуба», самым дорогим внутренним маршрутом стал перелет Махачкала — Москва — Новосибирск за 407 тыс. руб.

На международных линиях лидером по стоимости оказался билет из Стамбула в Кингстон (Ямайка) с пересадкой в Панаме, который обошелся в 587 тыс. руб.

Значительная часть корпоративного бюджета ушла на проживание. Во Владивостоке представитель нефтегазового сектора заплатил 3,3 млн руб. за пять ночей в отеле. За пределами России рекорд установила финансовая компания, потратившая 4,6 млн руб. за четыре ночи в стамбульской гостинице.

Среди других крупных трат на отели эксперты выделили 633 тыс. руб. за размещение шести сотрудников в пятизвездочном отеле Абу-Даби, 458 тыс. руб. за трех человек в калининградской гостинице высшей категории и 349 тыс. руб. за шестидневное проживание шести человек в четырехзвездочном отеле Сан-Диего.