Власти Москвы обсуждают с Институтом робототехнических систем (создан в конце 2025 года на базе НИУ ВШЭ при участии ГК «ЭФКО») запуск необычного эксперимента. Речь идет о тестировании человекоподобных роботов, которые будут доставлять покупки прямо до дверей квартир. По словам директора организации Ростислава Ковалевского, запуск проекта возможен до конца 2026 года на ограниченной территории столицы.

Автоматизированная доставка не является новинкой для Москвы. Уже несколько лет в городе эксплуатируются компактные роботизированные аппараты, которые катаются по тротуарам, перевозят заказы в закрытых контейнерах и уже стали привычной частью жизни города.

Но инициатива института предполагает принципиально иной опыт взаимодействия. Новые роботы смогут не просто подкатывать к подъезду, а преодолевать лестничные пролеты, нажимать кнопку звонка и лично вручать заказ прямо в руки.

Для этих целей был спроектирован робот, получивший имя Arcus. Один такой экземпляр обходится создателям примерно в 1,8 млн руб. Самая дорогая деталь — пара кистей (825 тыс.). Публике его впервые показали на фестивале робототехники, организованном Высшей школой экономики.

Параллельно институт рассматривает возможность применения Arcus на заводах. Какое именно предприятие станет полигоном, пока не уточняется. И в логистике, и в промышленности робот должен играть вспомогательную роль, облегчая труд живых сотрудников.

Интеллектуальной начинкой робота занимается ВШЭ. Доработкой систем машинного и компьютерного зрения, обучением аппарата ориентироваться во времени и пространстве. Также институт занимается аналитикой: оценка рынка, поиск перспективных ниш, проработка бизнес-модели, изучение конкурентов и этическое сопровождение проекта. «ЭФКО» концентрируется на «железе» — конструировании металлического скелета и внешнего облика.

По словам Ковалевского, доля российских комплектующих в Arcus достигает 70%. Внутренний каркас, аккумуляторы и софт — целиком отечественные. Двигатели сделаны в России лишь частично. Что касается оптики, лидаров и процессоров, они пока импортируются.

В Минэкономразвития заявили, что поддерживают проект. Там обратили внимание, что «ЭФКО» уже участвует в экспериментальном режиме с беспилотными авиасистемами, поэтому выход компании на антропоморфную робототехнику выглядит логичным продолжением.

Управляющий директор фонда «Восход» Сергей Амирян, в свою очередь, отметил, что над созданием человекоподобных роботов в России трудятся также «Сбер» и пермский «Промобот». Однако коммерчески доступных продуктов на сегодняшний день нет. Единственные образцы, которые можно приобрести, предлагают китайские производители. Но и они пока не дошли до стадии промышленного использования.

