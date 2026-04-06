Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и компания «Когнитив Пилот» запускают проект по внедрению полностью беспилотных роботов в трамвайных депо, сообщили «Инку» в пресс-службе компании.



Роботы без кабины будут отвечать за уборку и обслуживание инфраструктуры — круглый год и без участия человека.

На первом этапе их запустят на закрытых территориях трамвайных депо. Роботы будут чистить снег, убирать грязь и пыль, перевозить грузы, косить траву и обеспечивать охрану — в том числе от трейнрайтеров.

По словам председателя комитета Дениса Минкина, роботы позволят сократить участие людей в рутинных задачах — от уборки до логистики внутри депо. Он отметил, что использование отечественных беспилотных машин с искусственным интеллектом соответствует мировым трендам.

Генеральный директор «Когнитив Пилот» Ольга Ускова подчеркнула, что роботы смогут заменить труд от пяти до 10 человек в зависимости от задачи, работая круглосуточно и в любую погоду. Проект может стать одним из первых примеров масштабного внедрения таких решений в городской инфраструктуре.

В дальнейшем планируется расширить сферу использования роботов на обслуживание остановок, трамвайных путей и прилегающих территорий.

Робот весит 970 кг, номинальная мощность составляет 30 л.с., с кратковременным увеличением до 50 л.с. Длина машины — 2,7 м, ширина — 1,4 м, высота — 1,6 м. Робот оснащен двумя приводными электродвигателями, одним двигателем ВОМ, четырьмя видеокамерами, двумя лидарами и радарами. Он способен перевозить грузы до трех тонн.

Перед запуском персонал депо обучат работе с техникой. «Это один из первых случаев массового внедрения полностью беспилотных транспортных роботов. Важно, чтобы сотрудники бережно относились к ним и использовали как надежных помощников», — пояснили в компании.

Параллельно компания развивает похожие решения и для авиации. В Пулково до конца 2026 года планируют запустить беспилотные багажные тягачи с элементами «роевого» ИИ — машины смогут координировать движение между собой.

Тем временем в одном из московских ЖК тестируют робота-консьержа. Антропоморфный робот по имени Арди помогает жителям ориентироваться в доме, подсказывает маршрут и может оформить заявку в управляющую компанию.

Робот установлен девелопером ГК ФСК в ЖК The Lake. Он поддерживает диалог с жильцами благодаря системе распознавания речи и встроенной базе знаний, способен работать без подключения к интернету и воспроизводит мимику, приближенную к человеческой.

Эксперты отмечают, что автоматизация жилых комплексов пока развивается медленнее, чем внедрение робототехники на стройках, однако подобные решения постепенно выходят в повседневную эксплуатацию. Помимо консьержей, в новостройках уже используют роботов-уборщиков и другие сервисные устройства, а сам тренд активно распространяется и на смежные сферы, включая индустрию гостеприимства.

