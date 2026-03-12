В России продолжает расти популярность формата «еда с собой». По данным Корпорации МСП, количество малых и средних предприятий, которые специализируются на питании навынос, достигло 14,2 тыс. За год их стало на 15% больше. Для сравнения: общее число заведений общепита увеличилось только на 9%. Таким образом, сегмент доставки и самовывоза растет в 1,7 раза быстрее традиционного общепита. Подробности — в распоряжении «Инка».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что пандемия коронавируса стала отправной точкой для масштабных изменений в отрасли. С марта 2020 года количество предприятий общепита в целом выросло на 38%, а число точек, предлагающих еду навынос, увеличилось в 2,5 раза. По его словам, именно этот формат сегодня выступает ключевым драйвером развития.



Лидером по темпам прироста заведений с едой навынос стал Ненецкий автономный округ — там их число выросло на 67%. В топ-10 также вошли Дагестан (+59%), Костромская область (+53%), ЛНР (+52%), Тыва (+51%), Карачаево-Черкесия (+46%), Чечня (+45%), Карелия (+37%), ДНР (+35%) и Курская область (+34%).

Вместе с количеством растут и финансовые показатели. По данным контрольно-кассовой техники, за 2025 год выручка таких предприятий увеличилась на треть и составила 106 млрд руб. против 80 млрд годом ранее.



Активно развивается и смежное направление — доставка готовых блюд и продуктов. За год число МСП в этой сфере выросло на 22% и достигло 17,8 тыс. Для сравнения: до пандемии их было около 8 тыс.

Как отметил Александр Исаевич, основным двигателем роста стал спрос, который сформировался в период пандемии и прочно закрепился в повседневных привычках россиян. Малый бизнес оперативно отреагировал на изменения рынка. Сегодня службы доставки работают во всех регионах страны. Чукотский автономный округ, где до недавнего времени не было ни одного такого предприятия, теперь тоже имеет одного оператора.



По темпам прироста курьерских служб лидируют Кабардино-Балкария (+82%) и ДНР (+73%). В пятерку также вошли Ярославская область (+70%), Волгоградская область (+68%) и Марий Эл (+66%). Высокие показатели продемонстрировали Карачаево-Черкесия (+65%), Архангельская область, Алтайский край, Забайкальский край и Магаданская область (рост от 60% до 61%).

По абсолютному числу таких предприятий уверенно лидирует Москва — более 2,7 тыс. МСП. В Московской области зарегистрировано почти 1,9 тыс. курьерских компаний, в Санкт-Петербурге — 1,2 тыс. В десятку также вошли Краснодарский край (702), Ростовская (641), Свердловская (450), Челябинская (390), Самарская (386), Нижегородская (376) и Новосибирская области (367).

