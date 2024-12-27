Стоимость биткоина составила $96,2 тыс, частично компенсировав снижение почти на 3% днем ранее. Его конкуренты, такие как Ether и Dogecoin, колебались в узких диапазонах.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен создать в Америке благоприятную для криптовалют среду. Он продвигает идею создания национального криптовалютного резерва.

В это же время трейдеры зарабатывают благодаря сторонникам криптовалют среди республиканцев и надеются на воплощение этого замысла.

По данным FalconX, криптовалютный рынок также готовится к истечению сроков значительного количества опционов на биткоин и Ether. Это станет одним из крупнейших событий в истории цифровых активов.

Условная стоимость обязательств по биткоину на бирже Deribit превышает $14 млрд. Аналогичный показатель для Ether составляет около $3,8 млрд.

Стоимость биткоина продолжает колебаться даже после того, как MicroStrategy сообщила о возможности расширения программы покупки токена. Компания владеет криптовалютными активами на сумму более $40 млрд.

Снижение стоимости биткоина в декабре стало первым за последние четыре месяца. 17 декабря криптовалюта достигла рекордной отметки в $108 316, после чего рост остановился.

Напомним, что за последний месяц стоимость биткоина выросла более чем на 50%, превысив отметку в $100 тыс. Это произошло отчасти потому, что сторонники криптовалют рассчитывают убедить президента США сделать золотовалютный резерв реальностью.