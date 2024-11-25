Центральный Банк России поднял официальные курсы доллара и евро более чем на 1 руб. На 26 ноября стоимость $1 выше 103 руб. В последний раз курс доллара поднимался выше 103 руб. в марте 2022 года.

Банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 26 ноября, на уровне 103,7908 руб., евро — 108,8705 руб., юаня — 14,2057 руб. Информация об этом опубликована на сайте регулятора. В последний раз доллар превышал отметку в 103 руб. более двух с половиной лет назад — 24 марта 2022 года.

На минувшие выходные и понедельник, 25 ноября, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — 102,5761 руб., евро — 107,4252 руб., юаня — 13,9427 руб. Таким образом, юань подорожал на 26,3 копейки, евро — на 1,4453 руб., а доллар — на 1,2147 руб.

С середины июня 2024 года для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что Центробанк отметил значительный рост числа жалоб от россиян, счета которых оказались заблокированы. В «черный список» попадают граждане, которых подозревают в мошенничестве из-за сомнительных банковских операций. Пик обращений по этому поводу пришелся на июль-август 2024 года, сообщили в пресс-службе регулятора. Тогда вступил в силу закон о приостановлении переводов.