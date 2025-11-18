Личный бренд — владельца или представителя бизнеса — вполне стал полноценным инструментом роста и развития в онлайн-среде, выяснили аналитики платформы GetCourse и агентства персонального брендинга «Космос-4». Уже 70% управленцев считают, что публичность напрямую помогает развитию компании или карьеры, а почти половина предпринимателей хотя бы раз проходили обучение по персональному бренду. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Прислушиваясь к этому спросу, онлайн-школы даже начали перестраивать свои образовательные программы. Сейчас каждая шестая школа на GetCourse — а площадка обслуживает около 70% рынка русскоязычного онлайн-образования — уже включает модули по личному бренду. Это говорит о том, что темы самопрезентации, коммуникации и управления публичностью фактически стали частью обязательного набора навыков для современного руководителя.

Предприниматели приходят в онлайн-обучение прежде всего за новыми знаниями (67%) и возможностью масштабировать бизнес (57%). Но важен и сам формат: многие видят в курсах способ найти единомышленников, расширить круг общения и получить доступ к сообществам, которых не хватает офлайн. То есть речь идет уже не только о навыках, но и о социальном капитале и нетворкинге.

При выборе курса руководители по-прежнему смотрят на его содержание (75%) и цену (53%), но почти половина — 44% — ориентируются на личный бренд автора. Для них важны экспертность и опыт спикера, умение объяснять материал, а также качество коммуникации. Это делает фигуру преподавателя не просто «голосом» программы, а ключевым фактором доверия.

В то же время разные поколения видят свои барьеры. Миллениалам и зумерам мешает время и неясность стратегии продвижения, а представители поколения Х чаще говорят о финансовых ограничениях. Но вне зависимости от возраста большинство руководителей уже используют соцсети, выступления и публикации как основные каналы развития публичности.

Эксперты считают, что тенденция будет только усиливаться. «На фоне взрывного роста генеративного контента мы все больше будем ценить знакомые лица и их эксклюзивную экспертизу», — отмечает Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse. А, по словам Надежды Кобиной, главы «Космос-4», предприниматели уже видят прямой эффект: клиенты выбирают конкретных людей, а не просто компании.

Что это значит для бизнеса?

Компаниям в связи с этим следует учитывать роль персонального бренда не только при найме или маркетинге, но и при выстраивании внутренней культуры. Сильные публичные эксперты внутри команды усиливают доверие к бренду, улучшают воронку продаж и повышают устойчивость компании к репутационным рискам. Для онлайн-школ это тоже сигнал: добавлять темы персонального брендинга — не опция, а часть конкуренции за аудиторию.