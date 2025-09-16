Объем рынка онлайн-обучения работе с нейросетями в России по итогам 2025 года может превысить 5,6 млрд руб., что на четверть больше показателя прошлого года. Это следует из исследования компании Smart Ranking. Развитие сегмента обусловлено спросом на инструменты автоматизации и анализа данных в бизнесе и повседневной жизни. Подробности — в распоряжении «Инка».

Аналитики отмечают, что за первое полугодие текущего года рынок уже достиг 2,1 млрд руб., а в 2024-м составил 4,5 млрд руб.

Основной импульс дает интерес к специализированным курсам, ориентированным на повышение эффективности процессов, особенно в маркетинге и рекламе, где ИИ помогает оптимизировать кампании и обрабатывать большие объемы информации.

Выручка топ-15 компаний сегмента в прошлом году выросла на 48% и достигла 780 млн руб. Лидирует Zerocoder с показателем 293 млн руб. и приростом в 130%, за ним следуют «Яндекс Практикум» и Skillbox (принадлежит VK), на долю которых приходится 80% от общей выручки лидеров. В пятерку также входят «Нетология» и Tutorplace.

Участники рынка подчеркивают сдвиг в запросах: слушатели предпочитают практические навыки для немедленного применения в работе. По словам сооснователся и гендиректора Zerocoder Кирилла Пшинника, уровень проникновения ИИ в российские компании сейчас составляет 10–15%, но спрос на обучение растет каждые полгода.

CEO «Яндекс Практикума» Илья Курмышев прогнозирует объем EdTech-рынка в ИИ на 2025 год в 4,85 млрд руб., с увеличением до 5,75 млрд руб. в 2026-м, пишет «Коммерсантъ». В Tutorplace ожидают замедления роста всего EdTech-рынка в России до 12–17% по итогам года, с консолидацией в пользу крупных игроков и нишевых проектов, у которых мало конкурентов.

Ранее аналитики GetCourse выяснили, что первое полугодие 2025 года стало рекордным по количеству новых онлайн-школ, обучающих работе с искусственным интеллектом. Самыми востребованными направлениями стали применение нейросетей для начинающих (19,3%), создание контента (18,5%), автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, маркетинг, работа с ассистентами и чат-ботами (15,1%), промптинг (11,8%), работа на маркетплейсах (3,4%) и создание нейросетей (1,7%).