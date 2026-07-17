Российские компании все чаще отказываются от привычной модели корпоративного обучения, когда работодатель сам определяет программу развития сотрудников. По данным исследования SuperJob, сегодня 56% работников самостоятельно выбирают курсы для обучения против 35% двумя годами ранее. Одновременно доля работодателей, которые полностью определяют программу обучения, сократилась с 62% до 36%.

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Еще одна тенденция — компании стали реже полностью оплачивать обучение сотрудников. Если в 2024 году это делали 15% работодателей, то сейчас — 11%. При этом доля тех, кто проходит обучение полностью за свой счет, продолжает расти.

Несмотря на высокий интерес к дополнительному образованию, сотрудники все реже видят от него прямую карьерную отдачу. Если два года назад отсутствие каких-либо изменений после обучения отмечали 39% опрошенных, то сейчас — уже 48%. Доля тех, кто после курсов получил прибавку к зарплате, сократилась с 14% до 6%.

По мнению сооснователя университета «Зерокодер» Кирилла Пшинника, речь идет не столько о сокращении инвестиций компаний в сотрудников, сколько о смене самой модели корпоративного обучения.

«Обучение перестало быть корпоративной льготой и стало инструментом под конкретную задачу. Компании реже оплачивают программы «для развития вообще» и все чаще инвестируют в короткие практические курсы, которые помогают решить конкретную рабочую проблему. Деньги на обучение не исчезли — они просто стали расходоваться гораздо точнее», — считает эксперт.

По его словам, одновременно меняется и роль самого сотрудника. Если раньше программу обучения определяли HR-службы, то теперь ответственность за выбор все чаще переходит к самому специалисту.

«Формально это выглядит как свобода выбора. По сути — это перенос ответственности за результат с компании на сотрудника. Человек сам выбирает курс, но не может самостоятельно изменить круг своих рабочих задач. Поэтому обучение далеко не всегда приводит к карьерному росту», — отмечает Пшинник.

Он считает, что изменилась и ценность самих навыков. Если несколько лет назад владение инструментами искусственного интеллекта могло стать конкурентным преимуществом, то сегодня такие компетенции постепенно становятся базовым требованием рынка.

«Навык не подешевел — он перестал быть преимуществом и стал обязательным минимумом. Обучение теперь чаще помогает сохранить конкурентоспособность специалиста, чем автоматически получить повышение или рост зарплаты», — говорит он.

При этом сам рынок корпоративного образования продолжает расти. По словам Пшинника, компании все чаще покупают короткие прикладные программы продолжительностью один-три дня, ориентированные на решение конкретных бизнес-задач, а не длительные универсальные курсы.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает, что корпоративное обучение постепенно становится более адресным. Вместо длинных программ «на вырост» компании предпочитают инвестировать в навыки, которые можно быстро применить в работе и измерить их эффект. Одновременно возрастает ответственность самих сотрудников: выбирать направление развития и поддерживать свою квалификацию им все чаще приходится самостоятельно. Для работодателей это означает необходимость не только оплачивать обучение, но и создавать условия, в которых новые знания действительно смогут использоваться в ежедневной работе.

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