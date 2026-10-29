Американская компания PsiQuantum, разрабатывающая квантовые компьютеры, представила прототип оптического коммутатора, предназначенного для передачи данных между вычислительными системами с помощью света. Эта технология может найти применение в дата-центрах, обслуживающих искусственный интеллект, где скорость обмена данными и энергопотребление становятся все более важными факторами.

Alex Shuper, Unsplash

Современные ИИ-модели обучаются и работают на больших вычислительных кластерах, состоящих из множества графических процессоров (GPU). Чтобы выполнять задачи совместно, процессорам необходимо постоянно обмениваться данными. Чем крупнее вычислительная система, тем сложнее обеспечить быструю передачу информации между ее компонентами.

В существующих системах оптической связи световые сигналы используются для передачи данных, однако их маршрутизация может требовать преобразования в электрические сигналы. Оптические коммутаторы позволяют направлять свет между разными каналами связи, потенциально сокращая количество таких преобразований и связанные с ними энергозатраты.

Разработка PsiQuantum основана на фотонных технологиях, которые компания использует в своих исследованиях квантовых вычислений. При этом новый коммутатор предназначен для задач передачи данных и сам по себе не является квантовым компьютером.

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Компания представила прототип формата 8×8 и сообщила о результатах лабораторных испытаний. Согласно ее данным, типичные потери сигнала составили 1,2 дБ, уровень перекрестных помех — 40 дБ, а время перенастройки устройства — менее трех миллисекунд. Испытания проводились без оптического усиления.

PsiQuantum также сообщила о предоставлении образцов потенциальным заказчикам. Однако пока технология находится на этапе разработки: опубликованные показатели относятся к лабораторным испытаниям и сами по себе не подтверждают, что устройство уже обеспечивает аналогичные результаты в действующих дата-центрах.

Оптическая коммутация — одно из направлений развития инфраструктуры для искусственного интеллекта. По мере увеличения вычислительных кластеров компаниям необходимо совершенствовать не только сами процессоры, но и способы соединения между ними. Более эффективная передача данных может помочь снизить энергозатраты и повысить производительность всей системы, однако реальный эффект зависит от характеристик оборудования и условий его эксплуатации.

Для PsiQuantum разработка представляет возможность применить технологии, созданные в ходе исследований квантовых вычислений, в другой области. Пока компания продолжает работу над квантовыми компьютерами, ее фотонные решения могут получить применение в инфраструктуре ИИ раньше, чем будут созданы масштабируемые отказоустойчивые квантовые системы.

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