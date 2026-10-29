Немецкий стартап NVision опубликовал в журнале Nature статью о новом способе изготовления чипов для квантовых компьютеров. Метод заимствует технологии, которые сейчас применяют при производстве дисплеев для смартфонов.

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Над квантовыми компьютерами работают как стартапы, так и крупные корпорации, среди которых Microsoft и IBM. Такие машины должны решать задачи, на которые у обычных компьютеров ушли бы тысячи лет. NVision, привлекшая более $155 млн от инвесторов, включая Abbott Laboratories, пришла к открытию из другой области: компания занималась улучшением медицинских устройств.

Исходная разработка NVision представляет собой установку, которая воздействует на молекулы специального сахара, пока спины их электронов не выстроятся в одном направлении. После этого МРТ-аппарат видит такие молекулы примерно в тысячу раз лучше. Раковые клетки поглощают сахар заметно быстрее здоровых, поэтому подсветка помогает их находить.

В новой работе компания показала, что подход годится и для органических молекул, похожих на те, что используют в OLED-дисплеях. NVision применила ИИ, чтобы смоделировать сотни молекул-кандидатов, и физически синтезировала около 40 из них. Одну из них оказалось возможным использовать для нанесения тонким слоем на чип, изготовленный по обычной технологии. В итоге исследователи получили квантовый чип.

Первые чипы NVision будет выпускать совместно с американским производителем HyperLight. Сроки их появления компания не уточнила.

Генеральный директор Селла Брош заявила, что стартап не собирается ограничиваться продажей молекул. Компания намерена сама изготавливать чипы, наносить на них молекулы и реализовывать коррекцию ошибок. Конечным продуктом, по ее словам, станет компьютер в серверной стойке, готовый к установке в дата-центре.

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