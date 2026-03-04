На вторичном рынке жилья появилось предложение для ценителей дореволюционной архитектуры. Трехкомнатная квартира площадью 98,6 кв. м в Адмиралтейском районе на Большой Подьяческой улице находится в здании, построенном 298 лет назад. Жилая часть помещения составляет 73 кв. м, кухня — 20 кв. м. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Подробности — в распоряжении «Инка».

По данным агентства недвижимости «Невский Простор», это самый старый объект среди всех выставленных на продажу в феврале 2026 года. Всего же в домах XVIII века (1700–1799 годы постройки) сейчас продается 63 квартиры. Для сравнения: в сентябре 2025 года таких лотов было 57, в мае — 60. Как отмечают эксперты, предложение в этом сегменте всегда остается штучным.

Квартиры в зданиях XIX века представлены на рынке шире — 661 объект. Однако их количество сокращается: в сентябре прошлого года насчитывалось 761 таких квартир, в мае — 743. За девять месяцев убавилось 100 лотов.

В домах XX столетия (1900–1999 годы) продается 4 107 квартир. В сентябре 2025 года показатель составлял 5 418, в мае — 5 855. Этот сегмент уступает по объему только современному жилью.

Основную часть вторичного рынка занимают объекты в зданиях, построенных после 2000 года. Их насчитывается 7 156. Для сравнения: в сентябре было 8 608, в мае — 9 125. Сокращение предложения заметно во всех категориях.

Генеральный директор «Невского Простора» Алла Шинкевич пояснила, что исторический фонд города — ресурс ограниченный. Квартиры в домах XVIII и XIX веков появляются в продаже единично, и каждый такой объект формирует отдельную нишу рынка. При этом интерес покупателей к недвижимости с историей сохраняется, несмотря на общее сжатие предложения.

Таким образом, по состоянию на февраль 2026 года на вторичном рынке представлены 63 квартиры с трехвековой историей, 661 объект двухсотлетней давности, более 4 тысяч вариантов из XX века и свыше 7 тысяч квартир в современном фонде. Доля исторического жилья невелика, но именно она создает неповторимый облик петербургского рынка недвижимости.

