На Воронцовской улице в центре Москвы снова выставлена на продажу старинная усадьба — памятник архитектуры XVIII–XIX веков, известная как усадьба Котова-Фомина. Объект включает два двухэтажных каменных здания общей площадью свыше 1,1 тыс. кв. м.

Markus Spiske/Unsplash

История этого места уходит в прошлое: территория вошла в состав города лишь в середине XVIII века. После пожара 1812 года, уничтожившего большинство деревянных построек, здесь была возведена новая усадьба, впервые упомянутая в документах 1817 года как владение купчихи Александры Квасниковой.

Позже комплекс перешел к московскому купцу первой гильдии Трофиму Фомину, чье имя теперь носит памятник. При нем усадьба состояла из главного дома, каменного флигеля и хозяйственной постройки. Наследники Фомина надстроили флигель вторым этажом и разбили вокруг сад.

Главный дом, выполненный в стиле эклектики с элементами классицизма, отличался нарядным фасадом с четырехколонным портиком. Флигель был оформлен скромнее.

Прочитайте также В центре Екатеринбурга продают резной деревянный особняк

В 1912 году усадьбу приобрел крестьянин Евдоким Гусев, перестроивший флигель под доходный дом. После революции судьба комплекса долгое время оставалась неясной. С 1980-х годов он числился на балансе районного УВД, а с 2000-х не использовался.

Попытки продать усадьбу предпринимались неоднократно. В 2019 году ее выставляли двумя лотами — главный дом за 72,2 млн руб. и флигель за 37 млн. В мае 2024 года объект предлагался как единый лот за 169,6 млн руб., но торги не состоялись. Летом 2025 года цену снизили до 149,6 млн руб., однако покупатель снова не нашелся.

Сейчас стартовая цена установлена на уровне 144,8 млн руб. Итоги новых торгов планируется подвести в конце марта 2026 года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.