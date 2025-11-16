Для тех, кто мечтал однажды поселиться в историческом здании, специалисты специалисты «Авито Недвижимости» подобрали эксклюзивные квартиры в необычных местах Москвы и Санкт-Петербурга — от доходных домов начала XX века до особняков XIX столетия. Каждый объект — это не просто жилье, а часть архитектурного наследия с неповторимым характером и богатой историей. Подробности — в распоряжении «Инка».

1. Москва: 3‑комнатная квартира в ансамбле доходных домов Московского купеческого общества (1912–1915 гг.)

Площадь: 107 кв. м.

Цена: 86,5 млн руб.

Расположение: последний этаж.

Особенности: восстановленная историческая гипсовая лепнина, кессонный потолок на кухне, дубовый паркет с включением ценных пород дерева, утепленная лоджия.

Архитектурный ансамбль создан мастерами В. В. Шервудом, А. Е. Сергеевым и И. А. Германом. Здания отличаются выразительным декором и продуманной планировкой, став образцом московского модерна.

Здесь и далее фотографии с сайта avito.ru

2. Москва: 3‑комнатная квартира в клубном доме Фалеевых (1898 г.)

Площадь: 120 кв. м.

Цена: 115 млн руб.

Расположение: Милютинский переулок.

Особенности: ремонт в итальянском стиле (сочетание барокко и кантри), полная меблировка, витражные распашные двери, вид на Кремль, храм Христа Спасителя и МГУ.

Дом Фалеевых — пример элитной застройки конца XIX века. Его архитектура отражает модные тенденции того времени: строгие линии, декоративные элементы и внимание к комфорту жильцов.

3. Санкт‑Петербург: 3‑комнатная квартира в особняке купцов Кудрявцевых (1851 г.)

Площадь: 126,6 кв. м.

Цена: 37 млн руб.

Расположение: Дмитровский переулок.

Особенности: два парадных зала (музыкальная гостиная и кабинет), два двухъярусных камина с мраморными порталами, лепной декор, потолок с разделкой «под дерево».

Особняк Кудрявцевых — памятник архитектуры середины XIX века. Его интерьеры сохранили дух эпохи, демонстрируя мастерство петербургских зодчих и богатство купеческого быта.

4. Санкт‑Петербург: 5‑комнатная квартира в доходном доме Л. Е. Кёнига (1917 г.)

Площадь: 247,8 кв. м.

Цена: 90 млн руб.

Расположение: Васильевский остров, 2‑й этаж.

Особенности: воссозданная лепнина с уникальными узорами, восстановленный камин, современные инженерные системы (приточно‑вытяжная вентиляция, водоочистка).

Дом построен архитектором К. К. Рахау в стиле эклектика. Здесь жили выдающийся художник Н. Рерих и ученый И. М. Сеченов. Здание сочетает монументальность форм и изящество деталей, характерное для позднего петербургского зодчества.

