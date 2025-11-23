Зима в Москве умеет быть по-настоящему кинематографичной — особенно если наблюдать ее из окон, которые открывают вид на сказочный ландшафт города. Специалисты «Авито Недвижимости» подготовили подборку квартир с панорамными окнами, которые превращают обычный вечер в маленький ритуал спокойствия. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

70 кв. м для тех, кто любит смотреть на город крупным планом

Трехкомнатная квартира площадью 70 кв. м (40 млн руб.) выделяется продуманной планировкой: кухня-гостиная, мастер-спальня со своим санузлом, кабинет и полноценная гардеробная. Здесь панорамные окна в пол «работают» как большой экран: зимой за ними — заснеженные дворы, мягкие городские огни и тихая вечерняя атмосфера.

Здесь и далее фотографии с сайта avito.ru

«Прайм Парк»: виды на зимний парк и свет фонарей

Квартира площадью 46,9 кв. м (46,3 млн руб.) в современном комплексе отличается тремя панорамными окнами: два — в гостиной, еще одно — в спальне. Светлая планировка включает рабочую или спортивную зону у окна, что делает вид частью ежедневной рутины. Зимой отсюда особенно приятно наблюдать за снегопадом над парком — когда тишина, редкие прохожие и ровный свет фонарей создают идеальную зимнюю картинку.

Триумф-Палас: Москва на ладони

138-метровая трехкомнатная квартира (150 млн руб.) предлагает вид, который многим знаком по открыткам: высотка «Триумф-Палас», парк у подножия и городские огни. Панорамные окна в пол превращают гостиную в смотровую площадку, а дизайнерский интерьер подчеркивает эффект. Зимой здесь особенно красиво — когда снег кружится над высотками, а вечерний свет отражается от белых крыш.

168 кв. м в «Доме на Мосфильмовской»: золотой угол столицы зимой

Квартира с четырьмя комнатами (168 млн руб.) предлагает классическую премиальную планировку: мастер-спальня, несколько гостевых комнат с собственными ванными, просторная кухня-гостиная и много систем хранения.

Главный акцент — панорамные окна, через которые открываются знаковые виды «золотого угла»: Лужники, заснеженные холмы, Москва-река. Зимой это один из самых эффектных пейзажей в городе: много света, много пространства и ощущение большого масштаба.

Eleven: панорама + высокие потолки

В 140-метровой квартире (224 млн руб.) панорамные окна почти во всю стену работают в тандеме с увеличенной высотой потолков. Благодаря этому зимой пространство наполняется мягким светом, а заснеженный город остается видимым из любой точки гостиной.

Интерьер выполнен из натуральных материалов, присутствует итальянская мебель — но главная роль все равно за тем самым зимним видом, который делает квартиру похожей на уютный городской лофт.

«Клёновый Дом»: панорамные окна и вид на Москву-реку

Последняя квартира подборки — трехкомнатная, стоимостью 290 млн руб. Ее отличает сочетание премиальных материалов, встроенного аквариума на 1300 литров и биокамина. Панорамные окна открывают редкую панораму: Москву-реку, памятник Петру I, Третьяковскую галерею и парк «Музеон».

Недавно «Инк» публиковал подборку домов с винными погребами для ценителей.