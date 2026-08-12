L’Oréal Groupe и Академия здорового долголетия Медицинской школы имени Йонг Лу Лина Национального университета Сингапура (NUS Medicine) заключили многолетнее партнерство в области исследований старения. В рамках сотрудничества в Сингапуре заработала совместная лаборатория, которая будет изучать, что состояние кожи, кожи головы и волос может рассказать о биологическом возрасте человека.

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Лаборатория разместилась в Центре клинических исследований здорового долголетия NUS. Ее особенность в том, что специалисты смогут исследовать кожу и другие внешние признаки старения одновременно с показателями работы внутренних систем организма — сердечно-сосудистой, метаболической, когнитивной и опорно-двигательной. Это позволит сравнивать данные, полученные у одного человека в рамках одного исследования, и искать связи между состоянием кожи и общим здоровьем.

Такой подход меняет привычный взгляд на кожу как исключительно косметический объект. В NUS ее рассматривают как потенциальный источник биомаркеров старения. Исследовательская программа университета уже занимается разработкой «биологических часов», которые позволяют оценивать не только хронологический возраст человека, но и скорость старения организма. В частности, ученые используют генетические, эпигенетические, метаболические и другие показатели.

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Интерес L’Oréal к этой области также выходит за рамки традиционных исследований косметических средств. В компании развивают концепцию skin longevity — сохранения здоровья и функциональности кожи на протяжении всей жизни. На конференции по здоровому долголетию в NUS в 2026 году исследователи L’Oréal представляли кожу как потенциальное «окно» в процессы системного старения организма. Среди перспективных направлений они называли поиск признаков старения кожи, связанных с микробиомом и белковыми профилями, а также создание «часов старения кожи».

У NUS уже есть инфраструктура для подобных исследований. В октябре 2025 года университет открыл клинический центр площадью 350 кв. м, где одновременно оценивают состояние разных систем организма. Среди возможностей центра — расширенная диагностика кожи и кожи головы, оценка зрения и стоматологического здоровья, измерение плотности костей, мониторинг сна и поведения.

Теперь технологии L’Oréal по оценке состояния кожи, волос и кожи головы будут интегрированы в эту систему. Исследователи рассчитывают использовать собранные данные в совместных клинических испытаниях и исследованиях здорового долголетия, чтобы понять, какие изменения происходят в коже по мере старения и насколько они отражают процессы, происходящие во всем организме.

Для L’Oréal это часть более широкой ставки на научные исследования: компания ежегодно направляет на исследования и инновации около €1,3 млрд, а ее R&D-сеть объединяет тысячи ученых по всему миру.

При этом ученые NUS подчеркивают, что задача исследований долголетия — не просто увеличить продолжительность жизни, а продлить период жизни без болезней и существенного снижения функциональности. Именно поэтому университет развивает клинические исследования, биомаркеры старения и персонализированные подходы к профилактике возрастных заболеваний.

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