Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск российского подразделения французской компании L’Oreal (АО «Л’Ореаль») к Центральному таможенному управлению. Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма требований составляет около 896 млн руб.

Изображение принадлежит «Инку»

Заявление поступило в суд 8 сентября, и пока оно не принято к рассмотрению. Подробности спора, его предмет и основания финансовых требований не раскрываются. Согласно данным из картотеки, дело связано с административными правоотношениями, пишут «Ведомости».

В отличие от многих европейских брендов, L’Oreal в 2022 году не покинула российский рынок, хотя фирменные магазины компании прекратили работу. Производитель приостановил инвестиции, но сохранил выпуск части продукции на местных мощностях, включая средства гигиены. В то же время декоративная косметика, уходовые линии и другие товары продолжают поступать в Россию из Франции, Италии и Германии.

