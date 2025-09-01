«Золотое Яблоко» намерено запустить в России производство уходовой косметики, сообщили «Инку» в компании. Ретейлер косметики ведет переговоры о приобретении заводов на Урале и в Московской области. Инвестиции в проект оцениваются до 4 млрд руб. Запуск предприятия на полную мощность ожидается в 2027–2030 годах.

«Яндекс. Карты»

Компания планирует крупное производство для выпуска продукции под собственной маркой FOR ME и на контрактной основе для независимых отечественных брендов, с акцентом на второй сегмент.

Проект позволит брендам оперативно отвечать на рыночный спрос, избегая оттока заказов за рубеж или в устаревшие цеха, считает основатель и совладелец «Золотого Яблока» Максим Паняк. По его словам, компания предложит клиентам не только производство, но и экспертную поддержку с учетом международного опыта и партнерств бренда с мировыми лидерами отрасли.

Читайте также Число МСП-производителей косметики и парфюмерии в России выросло в два раза за три года

«Завод может стать частью комплексного сервиса, который „Золотое Яблоко“ предложит российским брендам: от разработки формул и производства — до продажи, логистики и экспорта», — отметил основатель и совладелец «Золотого Яблока» Иван Кузовлев добавив, что компания «нацелена на долгосрочные инвестиции в этот проект».