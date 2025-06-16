Весной 2025 года в России значительно возросло количество автоматизированных атак на системы продажи транспортных билетов. Аферисты скупают их, чтобы потом перепродавать по завышенным ценам.

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Согласно данным аналитиков «Лаборатории Касперского», в период с марта по май было зафиксировано более 4 млн попыток покупки билетов с признаками использования ботов. Этот показатель почти вдвое превышает зимние значения, когда с декабря 2024 по февраль 2025 года насчитывалось около 2,3 млн подобных случаев.

Мошенники активно применяют специализированное программное обеспечение для массовой скупки электронных билетов на популярные направления. Автоматизированные системы позволяют практически мгновенно выкупать крупные партии билетов с последующей их перепродажей по завышенным ценам через неофициальные каналы.

Особую проблему представляет практика полного блокирования рейсов, когда боты выкупают подавляющее большинство доступных мест.

Создание искусственного дефицита билетов вынуждает пассажиров обращаться к альтернативным источникам приобретения, где цены могут быть существенно выше официальных.

Специалисты отмечают характерную сезонную динамику подобных атак — традиционное снижение активности в зимние месяцы с последующим резким ростом в весенний период.