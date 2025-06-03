Охваты по упоминаниям игрушки Лабубу в СМИ и телеграм-каналах выросли в мае до 148 млн, следует из результатов исследования СКАН-Интерфакс. В апреле этот показатель составил 2,1 млн. Таким образом, охваты выросли в 74 раза. Подробности изучения тренда — в распоряжении «Инк.».

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Всего с января 2025 года охват упоминаний Лабубу в СМИ и соцсетях превысил 150 млн. В России тренд закрепился в апреле, когда звезды и блогеры начали активно делиться покупками, и показал взрывной рост в мае. TikTok подогревает ажиотаж: пользователи разместили на площадке более 1,4 млн публикаций с хэштегом #Labubu.

При этом у Лабубу уже были попытки выйти в топ по охватам благодаря вирусным публикациям звезд и инфлюенсеров в социальных сетях в ноябре 2024 года. Тогда за один месяц охват вырос в 155 раз и достиг 775 тыс. в ноябре, но потом шум прекратился.

Анализ данных в системе СКАН показывает, что Лабубу чаще называют «милыми» (охват 37 млн), чем «страшными», что усиливает их привлекательность. Тренд уже обошел конкурентов в отрасли, например ИИ-игрушки Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала, а также Хагги Вагги и Кисси Мисси.

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В исследовании использовались данные системы оценки репутации СКАН-Интерфакс, которая включает в себя боле 80 тыс. источников (СМИ (печатные/цифровые), ТВ, радио, интернет, Телеграм-каналы).

Анализ динамики охватов потенциальной аудитории производился за период с января 2024 года по май 2025 года, а контент-анализ брендов — с января по май текущего года.

В качестве ключевой метрики для исследования аналитики выбрали охват аудитории. Он показывает суммарное значение потенциальной аудитории для всех публикаций объекта за исследуемый период.

«Охват аудитории, безусловно, напрямую не указывает на покупательский спрос, но является важным показателем для его оценки и понимания, так как показывает долю интереса аудитории к конкретному продукту. И в случае с Лабубу мы видим увеличение глубины проникновения в тренд в 74 раза всего за один месяц», — объясняют эксперты системы оценки репутации СКАН-Интерфакс.

Ранее в китайской компании Pop Mart (производитель Лабубу) сообщили, что прибыль бренда выросла на 188% — до 3,1 млрд юаней ($434 млн). Производитель игрушек также рассказал о намерении открыть новые магазины в Северной Америке и Европе.