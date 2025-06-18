В рамках 28-го Петербургского международного экономического форума состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, созданного на собственной российской платформе Vesta. Название для модели было выбрано по результатам внутреннего конкурса среди сотрудников автозавода, и отражает концепцию автомобиля для путешествий и новых открытий.
Разработка кроссовера велась исключительно силами российских специалистов — от первоначальной концепции до подготовки серийного производства. В процессе создания было представлено 996 новых и усовершенствованных компонентов, включая оригинальные кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую конструкцию задней подвески. Серийный выпуск модели запланирован на 2026 год.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в своем выступлении подчеркнул особую значимость этого проекта, отметив, что Azimut стал первым полностью новым кроссовером компании за последние три десятилетия. Трехлетний процесс разработки позволил обеспечить полный технологический суверенитет как в конструкции автомобиля, так и в его производстве.
Дизайн нового кроссовера представляет собой эволюцию фирменного «Икс-стиля» Lada, приближенного к современным минималистичным тенденциям. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику, защитный пластиковый обвес кузова и дорожный просвет 208 мм, что подчеркивает его вседорожные характеристики.
Автомобиль имеет следующие параметры: длина — 4 метра 42 см, ширина — 1 метр 84 см, высота — 1 метр 61 см, с колесной базой 2 метра 68 см. Багажное отделение вмещает до 508 литров груза.
Техническая начинка включает модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 литра (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.), которые работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В перспективе линейка силовых агрегатов пополнится турбированной версией мощностью 150 л.с. с классической автоматической трансмиссией.
Особого внимания заслуживает новая мультимедийная система, разработанная совместно со Сбером. Она оснащена 10-дюймовым HD-экраном, голосовым помощником на базе GigaChat, навигацией от 2ГИС и комплексной интеграцией сервисов Сбера, включая возможность онлайн-оплаты топлива.
Lada Azimut позиционируется как современный кроссовер, который сочетает эмоциональный дизайн с технологичными решениями и полной адаптацией к российским условиям эксплуатации.
Ключевыми конкурентными преимуществами модели стали развитая сервисная сеть, вместительный салон и багажник, а также привлекательное соотношение цены и качества, что делает его перспективным предложением на отечественном рынке.