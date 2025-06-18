В рамках 28-го Петербургского международного экономического форума состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, созданного на собственной российской платформе Vesta. Название для модели было выбрано по результатам внутреннего конкурса среди сотрудников автозавода, и отражает концепцию автомобиля для путешествий и новых открытий.

Фото: lada.ru

Разработка кроссовера велась исключительно силами российских специалистов — от первоначальной концепции до подготовки серийного производства. В процессе создания было представлено 996 новых и усовершенствованных компонентов, включая оригинальные кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую конструкцию задней подвески. Серийный выпуск модели запланирован на 2026 год.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в своем выступлении подчеркнул особую значимость этого проекта, отметив, что Azimut стал первым полностью новым кроссовером компании за последние три десятилетия. Трехлетний процесс разработки позволил обеспечить полный технологический суверенитет как в конструкции автомобиля, так и в его производстве.

Дизайн нового кроссовера представляет собой эволюцию фирменного «Икс-стиля» Lada, приближенного к современным минималистичным тенденциям. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику, защитный пластиковый обвес кузова и дорожный просвет 208 мм, что подчеркивает его вседорожные характеристики.

Автомобиль имеет следующие параметры: длина — 4 метра 42 см, ширина — 1 метр 84 см, высота — 1 метр 61 см, с колесной базой 2 метра 68 см. Багажное отделение вмещает до 508 литров груза.

Прочитайте также Таксисты требуют ввести отраслевой стандарт для автомобилей

Техническая начинка включает модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 литра (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.), которые работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В перспективе линейка силовых агрегатов пополнится турбированной версией мощностью 150 л.с. с классической автоматической трансмиссией.

Особого внимания заслуживает новая мультимедийная система, разработанная совместно со Сбером. Она оснащена 10-дюймовым HD-экраном, голосовым помощником на базе GigaChat, навигацией от 2ГИС и комплексной интеграцией сервисов Сбера, включая возможность онлайн-оплаты топлива.

Lada Azimut позиционируется как современный кроссовер, который сочетает эмоциональный дизайн с технологичными решениями и полной адаптацией к российским условиям эксплуатации.

Ключевыми конкурентными преимуществами модели стали развитая сервисная сеть, вместительный салон и багажник, а также привлекательное соотношение цены и качества, что делает его перспективным предложением на отечественном рынке.