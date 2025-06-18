С 1 марта 2026 года таксистам предстоит перейти на автомобили с повышенным уровнем локализации. Но представители отрасли выражают обеспокоенность, что без установленных требований к производителям им придется покупать технику, не соответствующую специфике пассажирских перевозок.

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Общественный совет по развитию такси направил обращения в Минпромторг, Госдуму и Совет Федерации с инициативой утверждения госстандарта для транспортных средств, используемых в сфере такси.

Среди ключевых параметров называются двигатель мощностью 100–150 лошадиных сил, расход топлива 5–7 литров на 100 км, ресурс до капитального ремонта не менее 300 тыс. км, обязательное наличие переднего привода и автоматической коробки передач, а также гарантия от производителя сроком не менее трех лет.

Особое внимание уделяется ценовому фактору — стоимость базовой комплектации не должна превышать 1–1,5 млн руб.

Принятый в мае 2025 года закон обязывает с марта 2026 года использовать в такси либо автомобили с уровнем локализации не менее 3200 баллов, либо транспортные средства, произведенные по специальным инвестиционным контрактам.

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Примечательно, что сам закон не содержит конкретных технических требований к машинам — их разработка возложена на подзаконные нормативные акты Минпромторга.

Представители отрасли предлагают дополнительно стимулировать производителей путем начисления баллов локализации за соответствие предлагаемому стандарту.

Эксперты указывают на возможные проблемы, связанные с отсутствием четких технических требований. По мнению представителей службы заказа такси «Максим», это создает риск появления на рынке автомобилей, не адаптированных к интенсивной эксплуатации.

В настоящее время у операторов такси нет юридического влияния на производственную политику автопроизводителей.

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Аналитики рынка сходятся во мнении, что достижение заявленного ценового диапазона 1–1,5 млн руб. возможно только при условии масштабного производства и господдержки. Текущая ценовая политика российских автопроизводителей, по мнению экспертов, искусственно завышена за счет налоговой нагрузки, таможенных пошлин и утилизационного сбора.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская отмечает, что экономически обоснованная цена автомобиля для такси не должна превышать 1 млн руб. с учетом НДС. Максим Кузин, основатель инженерного бюро Kuzin Machinery, подчеркивает необходимость сопутствующих мер господдержки в виде субсидий или инвестиционных программ.

АвтоВАЗ заявил о готовности к диалогу с представителями отрасли. Компания подтвердила разработку спецпредложений для таксистов и поддержала идею создания дискуссионной площадки в рамках РСПП для обсуждения практических аспектов применения нового закона. Отдельное внимание в переговорном процессе планируется уделить вопросам тарифной прозрачности в отрасли.