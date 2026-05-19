Склад российского ретейлера одежды Lady & Gentleman City в Чехове Московской области больше не будет работать только на собственную сеть. Компания начала использовать его как коммерческую логистическую площадку для сторонних fashion-компаний и продавцов маркетплейсов.

Фактически речь идет о запуске 3PL-модели, при которой компания берет на себя весь цикл работы с товаром — от приемки и хранения до обработки заказов и их доставки клиентам или на онлайн-платформы. Для развития направления ретейлер разместил вакансию менеджера по привлечению внешних заказчиков.

Проект опирается на уже действующий склад площадью 15 000 кв. м и оборудование стоимостью около 200 млн руб. На площадке выстроены процессы для fashion-товаров. Они включают в себя хранение в подвесных системах, штучных зонах и на паллетах, работа с обязательной маркировкой «Честный знак», а также подготовка и отправка заказов в розницу и e-commerce-каналы. Для одежды предусмотрены дополнительные операции — от отпаривания до других процедур, которые помогают привести товар в продажный вид.

Помимо классической логистики компания развивает сервисы для онлайн-ретейла. На складе организовали производство контента для карточек товаров. Так, комплект из 4–6 фотографий стоит 1990 руб. Перед съемкой вещи сортируют по артикулам, готовят и отпаривают, после чего изображения создают с помощью ИИ — он заменяет традиционную студийную съемку с моделями.

Отдельным каналом монетизации остается собственная розничная сеть Lady & Gentleman City. Для партнеров там действует комиссионная модель: товары размещают в магазинах, обеспечивают им выкладку и маркетинговую поддержку, а расчеты проходят по факту продаж. Сетью управляет «Трейд менеджмент», которая также развивает ряд международных брендов, включая Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Aeronautica Militare и Max & Co.

Ранее компания уже пыталась расширить бизнес через сеть Just Clothes, которую позиционировали как аналог Uniqlo, однако в прошлом году проект закрыли. Сейчас ретейлер управляет 75 магазинами разных форматов.

Финансовая динамика «Трейд менеджмент» остается отрицательной второй год подряд. В 2025 году выручка снизилась на 15,2%, до 8,5 млрд руб., после падения на 6,3% годом ранее. Чистый убыток составил 1,1 млрд руб. против прибыли 45 млн руб. годом ранее.

Ухудшение показателей в рознице делает логистику для компании не просто вспомогательным направлением, а потенциальным новым источником выручки. Lady & Gentleman City пытается монетизировать склад, привлекая внешних клиентов — fashion-компании и продавцов маркетплейсов.

