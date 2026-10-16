Automobili Lamborghini представила короткометражный фильм Living Twice о сотрудничестве с итальянской государственной полицией, в рамках которого автомобили марки используют для экстренной транспортировки донорских органов. Проект показывает, как скорость, технологии и точность могут служить не только производительности, но и спасению человеческих жизней.

Paul Lichtblau, Unsplash

Фильм Living Twice создан совместно с креативным агентством Dentsu Creative Italy. В его основе — сотрудничество Lamborghini с итальянской государственной полицией, которое началось в 2004 году. За это время партнеры реализовали более 200 проектов, связанных с экстренной перевозкой органов.

В центре фильма — вопрос: «Что, если одной жизни недостаточно?» История главного героя становится размышлением о ценности времени, втором шансе и возможностях современной техники. Вместо привычной демонстрации мощности и динамики суперкаров создатели делают акцент на человеческих эмоциях, повседневных моментах и надежде на продолжение жизни.

Одним из ключевых элементов повествования стал Lamborghini Urus SE. Автомобиль органично вписан в сюжет, подчеркивая связь между технологиями и человеческими судьбами. В фильме скорость выступает не самоцелью, а средством, которое помогает выиграть время в критической ситуации.

«Мы задались вопросом, что происходит, когда концепция производительности перестает быть просто тем, что может сделать машина, и начинает касаться того, что она может сделать возможным», — рассказал Риккардо Фрегосо, главный креативный директор Dentsu Creative в Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Турции.

По его словам, в основе Living Twice лежит идея о том, что преодоление границ иногда означает не движение вперед, а предоставление другому человеку шанса продолжить свой путь.

Фильм спродюсировала компания Karen Film. Главную роль исполнил Пол Хэми, режиссерами выступили братья Вейланд, а оператором — Андре Шеметофф. Авторы отказались от привычной для автомобильной рекламы демонстрации скорости и мощности, выбрав более сдержанный визуальный язык, в котором основную роль играют взгляды, жесты и детали повседневной жизни.

Living Twice раскрывает другую сторону философии Lamborghini: инновации измеряются не только техническими характеристиками автомобилей, но и тем, какие возможности они открывают для людей. В этой истории главная ценность скорости — время, которое она может помочь сохранить.

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