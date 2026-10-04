Эксперты назвали четыре машины героеа популярных ситкомов, которые можно купить в России. Описанные автомобили на платформе Авито Авто обойдутся от 999 тыс. рублей за Chrysler Sebring до 26,5 млн рублей за Ford Mustang 1968 года. Суммарная цена всех четырех объявлений составляет около 44,9 млн рублей.

Моника Геллер из «Друзей» ездит на Porsche 911 Targa 1985 года, подаренном отцом. Аналог на площадке — Porsche 911 Carrera 3.0 MT 1981 года. Это черный заднеприводный кабриолет с механической коробкой и двигателем мощностью 204 л.с. Автомобиль продается в Краснодаре за 12,5 млн рублей.

Майкл Скотт из «Офиса» ездит на серебристом Chrysler Sebring первого поколения, чаще всего в кадре появляется версия около 2004 года. В объявлении представлен Chrysler Sebring 2.7 AT 2003 года: серебристый переднеприводный кабриолет с бензиновым мотором на 203 л.с. Его продают в Москве за 999 тыс. рублей, это дешевле остальных машин в подборке.

Пенни из «Теории большого взрыва» водит Volkswagen Golf первого поколения. Аналог — красный Volkswagen Golf 1.6 MT 1991 года: переднеприводный кабриолет с механикой и двигателем на 75 л.с. Он продается в Московской области за 4,9 млн рублей.

Джейк Перальта из «Бруклин 9−9» ездит на Ford Mustang Fastback 1968 года. В объявлении — зеленый Ford Mustang 5.8 MT 1968 года с бензиновым двигателем на 294 л.с., механикой и задним приводом. Цена — 26,5 млн рублей, автомобиль находится в Иркутске.

Разброс цен в подборке большой. Mustang в 26,5 раза дороже Sebring и в 2,1 раза дороже Porsche. Golf с мотором на 75 л.с. стоит почти в пять раз больше Sebring с мотором на 203 л.с, хотя на платформе можно найти аналогичную модель значительно дешевле — за 1,3 млн рублей и меньше.

По приведенным параметрам видно, что дороже остальных объявления на машины 1968 и 1981 годов выпуска. Сами сериалы выходили в разные годы: «Друзья» — с 1994 по 2004-й, «Офис» — с 2005 по 2013-й, «Теория большого взрыва» — с 2007 по 2019-й, «Бруклин 9−9» — с 2013 по 2021-й.



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