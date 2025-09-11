Основатель Oracle Ларри Эллисон ненадолго стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска. Это произошло после резкого роста акций компании, добавившего рекордную сумму к его капиталу. Об этом сообщает Bloomberg.

Рост состояния Эллисона составил $89 млрд, доведя общую сумму до $383,2 млрд. В течение среды, 10 сентября, он лидировал в рейтинге, но к вечеру Маск вернул первенство с преимуществом в $1 млрд.

Причиной скачка стали квартальные результаты Oracle, превысившие прогнозы аналитиков, и оптимистичные перспективы роста. Акции компании подскочили на 36% — это лучший однодневный прирост с 1992 года. С начала 2025 года бумаги уже прибавили 45%.

Эллисону 81 год. Он занимает посты председателя и главного технического директора в Oracle. Его богатство в основном связано с долей в этой фирме, специализирующейся на программном обеспечении для баз данных. Компания отметила значительный рост заказов в облачном сегменте, в том числе благодаря партнерствам с OpenAI и Nvidia.

В отличие от Oracle, акции Tesla, возглавляемой Маском, упали на 14% с начала года. 54-летний предприниматель впервые стал богатейшим в 2021 году, но затем уступал лидерство Джеффу Безосу и Бернару Арно. В прошлом году он вернул позицию и удерживал ее более 300 дней.