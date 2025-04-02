Самым молодым миллиардером по версии Forbes стал 19-летний Йоханнес фон Баумбах, один из наследников немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim. Он занимает 650 место в рейтинге с состоянием $5,4 млрд.

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Самый пожилой миллиардер в списке Forbes — 103-летний американец, основатель страховой компании Mercury General Джордж Джозеф с состоянием $1,9 млрд.

Первое место в рейтинге занял основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Издание оценило его состояние в $342 млрд.

Forbes отмечает, что всего в этом году в список вошли «рекордные» 3 028 предпринимателей, в том числе 288 новичков. Больше всего новых миллиардеров появилось в США (103), далее идет Германия (37). Среди новичков также актер, звезда фильмов «Терминатор» Арнольд Шварценеггер с состоянием $1,1 млрд.

В ежегодный рейтинг Forbes вошли 146 россиян, 15 из них — впервые. Лидером среди российских бизнесменов остается основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние за год выросло до $28,7 млрд.

В список вошли 406 женщин. Среди них лидирует наследница активов американской сети оптовой и розничной торговли Walmart Элис Уолтон. Состояние 75-летней предпринимательницы оценивается в $101 млрд.

Богатейшей женщиной России с состоянием $4,6 млрд признана глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким. Она занимает эту строчку с 2021 года.

Bloomberg также опубликовал «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Согласно ему, с начала 2025 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,572 млрд.