Звезда НБА Леброн Джеймс направил официальное требование о прекращении противоправных действий (cease-and-desist) компании Bron AI, которая использовала его имя, внешность и голос для продвижения приложения без разрешения. Об этом сообщает Front Office Sports.

Paris Bilal, Unsplash

Поводом стала рекламная кампания приложения, использующего искусственный интеллект для анализа спортивных коэффициентов и поиска выгодных ставок. В опубликованном ролике появился персонаж, заметно напоминающий Джеймса: на нем была баскетбольная майка с прозвищем «Брон» и номером 23, а голос практически копировал голос баскетболиста.

В одном из эпизодов виртуальный персонаж просматривает варианты ставок и комментирует фотографию игрока «Финикс Санз» Диллона Брукса. Реклама быстро набрала популярность в социальных сетях: публикация генерального директора компании в X собрала более 900 тыс. просмотров менее чем за сутки. Позже ролик удалили из X, однако на момент публикации он все еще оставался в Instagram*.

«Леброн никоим образом не связан с этим несанкционированным использованием его изображения», — заявил представитель баскетболиста.

В направленном компании письме юристы Джеймса потребовали навсегда прекратить использование его имени, прозвища, внешности, голоса и других узнаваемых элементов образа. Также Bron AI должна удалить рекламные материалы и письменно уведомить пользователей приложения о том, что баскетболист не имеет отношения к компании.

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Отдельное недовольство представителей Джеймса вызвал тот факт, что реклама создает впечатление его причастности к спортивным ставкам. При этом у игрока действует эксклюзивное рекламное соглашение с платформой Polymarket. Кроме того, подобная ассоциация может вызвать вопросы с точки зрения правил НБА.

Джеймс оказался не единственным спортсменом, чьи образы использовали в рекламе. В ролике также появились Донован Митчелл, Яннис Адетокунбо, Кристиан Маккафри, Джейден Дэниелс и Лука Дончич. Представитель Дончича подтвердил, что его сторона также направила Bron AI требование прекратить незаконное использование изображения игрока.

Приложение Bron AI принадлежит компании PlayVision Inc., основанной в 2025 году и поддерживаемой венчурным фондом Y Combinator. Сервис позволяет анализировать коэффициенты букмекерских контор и рынков прогнозов, а также автоматически размещать ставки через другие приложения. Платная подписка стоит $29,99 в месяц или $249,99 в год.

Представители Bron AI, PlayVision и Y Combinator на запросы журналистов не ответили.

Это уже не первый случай, когда Джеймс пытается защитить свой образ от несанкционированного использования искусственным интеллектом. В июле 2025 года он потребовал от разработчиков Interlink AI запретить создание видеороликов с его изображением после того, как пользователи сгенерировали видео с виртуальной версией баскетболиста, изображенной беременной.

*Instagram — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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