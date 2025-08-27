Lego установила рекорд по выручке в первой половине 2025 года. Компания сообщила о росте на 12% благодаря популярности необычных наборов — от цветов и суккулентов до машин Формулы-1. Общая выручка составила 34,6 млрд датских крон (около $5,4 млрд), а операционная прибыль выросла на 10% и достигла 9 млрд крон ($1,4 млрд).

Фото: Джеймс Мэннинг — Pa Images | Getty Images

Генеральный директор Lego Нильс Кристиансен назвал эти результаты «лучшим первым полугодием в истории». Он подчеркнул, что компания побила рекорд сразу по всем показателям — выручке, операционной и чистой прибыли.

За шесть месяцев Lego выпустила 314 новых наборов, что тоже стало рекордом. Среди новинок — коллекции для домашнего декора и настенных росписей, а также наборы по лицензии популярных проектов: детского сериала «Bluey» и аниме «One Piece». В 2026 году ожидается долгожданное партнерство с Pokemon.

Компания активно расширяет аудиторию. По словам Кристиансена, особый интерес вызывают ботаническая линейка — букеты, растения и суккуленты, — а также сотрудничество с Epic Games, которое объединяет Lego с Fortnite. Многие новички начинают именно с таких наборов, а затем переходят к другим конструкциям.

Помимо новых серий, Lego продолжает развивать розничную сеть. За полгода открылись 24 новых магазина в разных странах, включая Китай и Индию, где бренд раньше был менее известен. Там компания делает ставку на физические торговые точки, где покупатели могут сами попробовать и оценить наборы.