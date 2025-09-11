На фоне стремительного роста спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта, компании Lenovo и Digital Realty объявили о партнерстве. Их цель — решить одну из главных проблем современной ИИ-инфраструктуры: высокое энергопотребление и тепловыделение. Сотрудничество направлено на создание более эффективных, экологичных и масштабируемых решений для корпоративного ИИ.

Lightsaber Collection/Unsplash

Большинство существующих корпоративных дата-центров не готовы к нагрузкам, которые создают современные ИИ-модели. Высокая плотность вычислений приводит к перегреву оборудования и огромным счетам за электроэнергию. Компания Lenovo разработала новую технологию жидкостного охлаждения Neptune, которая позволяет достичь высокой производительности при большей энергоэффективности.

В рамках партнерства американский инвестиционный фонд недвижимости Digital Realty интегрирует технологию Lenovo Neptune более чем в половину своих центров обработки данных по всему миру. Это позволит клиентам размещать свое оборудование в готовой, оптимизированной для ИИ среде (колокация), не строя собственные дорогостоящие и сложные ЦОДы. Такой подход демократизирует доступ к передовым ИИ-возможностям.

Для тестирования и проверки новых решений была создана инновационная лаборатория Digital Realty (DRIL). Здесь партнеры и клиенты могут в реальных условиях протестировать свои рабочие нагрузки и гибридные облачные развертывания перед их масштабированием. Это снижает риски и помогает подобрать оптимальную конфигурацию.

По мнению Lenovo, следующая эра ИИ будет определяться не только лучшими моделями, но и способностью развертывать их в больших масштабах — ответственно и экологично.

Ранее стало известно, что компания OpenAI может начать продавать вычислительные мощности в своих ЦОДах третьим сторонам.