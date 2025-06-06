Сеть «Магнит» рассматривает возможность продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии малых форматов — магазинов «у дома» и ультракомпактных торговых точек. По данным источников «Коммерсанта», основным претендентом на приобретение этих площадей выступает «Лента», демонстрирующая устойчивый рост в сегменте крупноформатной торговли, несмотря на общее замедление динамики рынка.

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«Магнит», принадлежащий инвесткомпании Marathon Group, может вывести из своего портфеля не только гипермаркеты, но и супермаркеты, полностью переориентировавшись на компактные форматы. В марте 2025 года площадь крупноформатных объектов сети составляла 922,6 тыс. кв. м, включая 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный». По оценкам экспертов, стоимость этих активов может достигать 100 млрд руб.

«Лента», контролируемая «Севергрупп» Алексея Мордашова, рассматривает сделку как возможность расширения регионального присутствия без затрат на строительство новых площадей. В 2024 году компания показала значительный рост — выручка увеличилась на 44,2%, достигнув 883,3 млрд руб.

Интерес покупателей к гипермаркетам постепенно снижается на фоне роста популярности доставки и малых форматов. По прогнозам Infoline, в 2025 году темпы роста сегмента замедлятся до 5,2%. Однако «Лента», в отличие от «Магнита», продолжает делать ставку на крупные объекты, предлагая расширенный ассортимент.

Ранее «Магнит» уже начал оптимизацию крупноформатной сети — за 2024 год было закрыто 31 торговая точка, а весной 2025 года ретейлер приобрел премиальную сеть «Азбука вкуса», что может стать альтернативным направлением для перепрофилирования площадей.

Обе компании воздерживаются от официальных комментариев, но рыночные эксперты считают сделку логичной в условиях трансформации потребительских предпочтений и стратегического пересмотра бизнес-моделей.