Лесные пожары, бушевавшие по всему миру в 2024 году, стали причиной рекордного роста концентрации углекислого газа в атмосфере. Достигнув 427 ppm, что значительно выше уровня в 280 ppm, который наблюдался до начала широкомасштабного использования ископаемого топлива и последующего климатического кризиса.

Резкий рост температуры в 2024 году был вызван вырубкой лесов и рекордными выбросами углекислого газа от сжигания ископаемого топлива, а также влиянием Эль-Ниньо, который усилил засушливость в тропиках. Средняя глобальная температура установила новый рекорд, впервые превысив отметку в 1,5°C, что привело к экстремальной жаре, штормам и наводнениям, затронувшим миллиарды людей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил сектор ископаемого топлива в извлечении прибыли, вызывая хаос на планете.

Предел в 1,5°C — долгосрочная цель, которую можно достичь при сохранении этого уровня температуры на протяжении десяти лет и более. Однако рост CO2 в 2024 году оказался несовместим с этой целью, хотя в 2025 году ожидается его снижение, но он все равно останется выше необходимого уровня. Профессор Ричард Беттс из Метеорологического бюро Великобритании акцентировал внимание на том, что 1,5°C не является критической точкой, после которой все потеряно. Существует множество доступных решений, которые не требуют новых технологий.

Глобальное потепление продолжает усиливаться из-за увеличения выбросов, означая, что каждая тонна сэкономленного CO2 способствует снижению человеческих страданий. Тем не менее большинство климатических экспертов предсказывают, что температура на планете поднимется значительно выше 1,5°C, указывая на бездействие политиков как на основную причину этого.

В 2024 году лесные пожары составили миллиарды тонн выбросов CO2, особенно в Северной и Южной Америке, причем климатический кризис усилил как частоту, так и интенсивность этих пожаров. Эль-Ниньо также оказал влияние, но пожары продолжались и после его окончания, затрагивая регионы, не подвергавшиеся этому климатическому явлению, такие как Канада.

Эль-Ниньо также способствовал рекордному увеличению уровня CO2, из-за жарких и сухих условий, которые оно приносит, ограничивается рост растений, способных поглощать часть углекислого газа, вырабатываемого человеком.

По словам Беттса, в 2024 году наблюдается увеличение концентрации CO2 на 3,6 промилле, что вдвое превышает уровень в 1,8 промилле, который соответствует пути к достижению нулевых выбросов и ограничению глобального потепления на уровне 1,5°C. Это значение также выше прогноза Метеорологической службы, которая рассчитывала на 2,8 промилле в этом году. Одной из причин такого роста могут быть выбросы от лесных пожаров, которые были зафиксированы на наблюдательной станции Мауна-Лоа. Прогнозируется, что в 2025 году содержание CO2 в атмосфере должно составить 2,3 промилле.

Антониу Гутерриш выступил с заявлением на Генеральной Ассамблее, выделив климатический кризис как одну из ключевых проблем на 2025 год. Он поднял важный вопрос о том, что отрасль ископаемого топлива не несет ответственности за разрушение климата по всему миру, отметив, что каждый день люди страдают из-за недостатка средств к существованию: от повышения страховых взносов, нестабильных счетов за электроэнергию до роста цен на продукты питания.

Он также добавил, что правительства по всему миру тратят в девять раз больше средств для снижения стоимости ископаемого топлива, чем на поддержку людей, которые хотят пользоваться чистой энергией.

Ранее ученые предупредили, что рекордные выбросы углерода в 2023 году могли быть признаком того, что природные системы удаления углерода выходят из строя. Это может значительно ускорить и без того опасное глобальное потепление.