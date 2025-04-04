Пошлины в 50% в отношении товаров из Лесото уничтожат крошечное южноафриканское королевство, сообщает «Рейтер» со ссылкой на экспертов. Эта ставка стала самой высокой среди стран, против которых президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины.
В марте Трамп назвал Лесото страной, о которой «никто никогда не слышал». Это королевство является одним из беднейших государств мира с ВВП чуть более $2 млрд, отмечает агентство.
Лесото известно как «джинсовая столица Африки». У страны большой торговый профицит с Соединенными Штатами, в основном за счет продажи алмазов и текстиля, в том числе джинсов бренда Levi’s. На экспорт в США, который в 2024 году составил $237 млн, приходится более 10% ВВП страны.
«Профсоюзные работники, бизнесмены, работники транспорта — все в панике. Эта 50-процентная пошлина означает, что мы можем потерять всю текстильную промышленность», — приводит The Financial Times (FT) слова главы деловой палаты Лесото Табо Кеши.
По его словам, в текстильной промышленности напрямую заняты 30 тыс. человек. «Люди спрашивают, что они могут сделать чтобы смягчить последствия. Но, как видите, президент США совершенно непредсказуем», — добавил он.
Трамп также ввел 50-процентные пошлины в отношении самоуправляемой заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон, которая находится в северо-западной части Атлантического океана. Ее основной экспортный товар — обработанные ракообразные.
В список обложенных новыми пошлинами стран попала Науру — одно из самых маленьких государств в мире (меньше только Ватикан и Монако) — и Мадагаскар, являющийся, по данным Всемирного банка, одним из беднейших государств с ВВП на душу населения всего в $506.
Среди «стран», в отношении которых Трамп ввел пошлины, также оказались подконтрольные Австралии острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины.
Ранее Трамп объявил о введении пошлин на импорт в размере от 10 до 50% в зависимости от государства. Они затронули более 180 стран. При этом в списке не оказалось России, так как, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американские санкции уже «препятствуют какой-либо значимой торговле» между странами.